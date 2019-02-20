Fransa Senatosu’nda ‘Benalla’ kararı

Fransa Senatosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın eski güvenlik danışmanı Alexandre Benalla hakkında soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu.
Fransa senatosu ülkede daha önce elde ettiği usulsüz ayrıcalıklar sebebiyle uzun süreli krize yol açan Emmanuel Macron’ın eski güvenlik danışmanı Alexandre Benalla hakkında soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu. Senatörler Benalla hakkında ‘devletin en üst düzeyinde yapılan büyük çaplı bozulmalar’ sebebiyle soruşturma başlatılmasını önerdi.
Macron’un seyahatlerinin güvenlik organizasyonundan sorumlu olan Benalla’nın 1 Mayıs gösterileri sırasında polis kaskı takmış vaziyette göstericileri darp etme skandalı Fransa’da uzun süre gündem olmuştu. Daha sonra başlatılan soruşturmada Benalla’ya pek çok konuda haksız ayrıcalıklar tanındığı ortaya çıkmıştı.
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