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Fransa senatosundaki skandalın ardından Türkiye'den adım! Onur madalyası verilmişti... Büyükelçi Magro Dışişleri'ne çağrıldı

27.03.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerinin ağırlanıp onur madalyası verilmesi üzerine Türkiye'den önemli bir hamle geldi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye'nin tepkisi güçlü şekilde iletildi. Fransa'dan ayrıca talepte bulunuldu.

Fransa senatosundaki skandalın ardından Türkiye'den adım! Onur madalyası verilmişti... Büyükelçi Magro Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Magro'ya, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları ve onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin kabul edilmediği ve olayın Türkiye tarafından kuvvetle kınandığı belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜRKİYE'YE SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

PKK/PYD/YPG ve sözde Suriye demokratik güçlerinin (SDG) Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerine dikkat çekildi.

FRANSA'DAN TALEP

Ayrıca, Magro'ya Türkiye'nin, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentileri yinelendi. Bu çerçevede, Fransa'dan PKK'nın Suriye'deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi istendi. Türkiye'nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi, Fransa'dan talep edildi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE İLETİLDİ

Konuya ilişkin olarak, Paris'teki Türkiye Büyükelçiliği tarafından da Fransız makamları nezdinde girişimler yapıldı ve tepki güçlü bir şekilde ifade edildi.

(DHA)

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