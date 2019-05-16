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Fransa Senatosu'ndan okul gezilerinde başörtü yasağına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Senato, hükümetin hazırladığı okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan maddeyi kabul etti - Bu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'te onaylanması gerekiyor

PARİS (AA) - Fransa'da Senato, hükümetin hazırladığı okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan maddeyi onayladı.

Senato'da hükümetin hazırladığı okul yasası çerçevesinde okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) teklif ettiği madde 100 "hayır" oyuna karşı 186 "evet" oyuyla kabul edildi. 159 senatör de çekimser oy kullandı.

Bu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'te onaylanması gerekiyor.

LR'den milletvekili Jacqueline Eustache-Brinio, bu maddenin, okul gezilerinde laikliğin uygulanmasına ilişkin yasal bir boşluğu doldurmayı amaçladığını savundu.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, "Bu madde Danıştayın kararına aykırı ve okul gezilerinin geliştirilmesine ilişkin pratikte birçok sorun ortaya çıkaracak." dedi.

Bu konuda bir yasanın çıkarılmasının yanlış olabileceğini ancak bu maddeyi savunanlara saygı duyduğunu belirten Blanquer, okul gezilerinde ebeveynlerin dini semboller taşımaması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Sosyalist Parti'den (PS) milletvekili Viviane Artigalas da "Laiklik hiçbir şey için araç olarak kullanılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Fransa Camiler Birliği Başkanı Muhammed Moussaoui ise yaptığı açıklamada, bu maddenin din özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

Moussaoui, milletvekillerine bu maddeyi kabul etmemeleri ve farklı inançlara sahip vatandaşlara eşit muamele edilmesini sağlama konusunda çağrıda bulundu.

Danıştay, 2013'te yayımladığı raporda, okul gezilerinde öğrencilere refakat edenlerin kamu görevlisi olmadığını, bu kişilerin dini sembol taşıyabileceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Okul gezisi Senato

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