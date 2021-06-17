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Fransa Seyahat Kısıtlamasında Türkiye'yi Kırmızı Listeden Çıkardı

17.06.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, Türkiye’yi seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler listesinden çıkardı. Buna göre Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek olan kişilere getirilen, 10 günlük karantina zorunluluğu kaldırılmış oldu

Fransa Seyahat Kısıtlamasında Türkiye'yi Kırmızı Listeden Çıkardı

Fransa, Türkiye’yi seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler listesinden çıkardı. Buna göre Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek olan kişilere getirilen, 10 günlük karantina zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Haberi Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından duyurdu. Onaner açıklamasında “Sağladığımız detaylı bildiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim” ifadelerini kullandı.

Türkiye bir süredir Fransa’nın Corona virüsü salgını konusunda kırmızı listesinde bulunuyordu. Fransa, Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak ülkelere dair kırmızı, turuncu ve yeşil listeler oluşturmuş durumda. Kırmızı liste, salgının kontrol altında olmadığı ve tehlike arz ettiği ülkeleri, turuncu liste salgının kontrol altında olduğu ülkeleri, yeşil listeyse salgının tehlike arz etmediği ülkeleri içeriyor.

Turuncu listeye geçen Türkiye’den Fransa’ya seyahat etmek isteyenler negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olacaklar. Aşı yaptırmamış olan kişilerin de kendilerini 7 gün boyunca izole etmeleri gerekecek.

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