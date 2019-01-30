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Fransa: "Siyasi bir çözüm sağlanır sağlanmaz Suriye’den çekileceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklamasından haftalar sonra, Suriye’de siyasi çözüm sağlanır sağlanmaz ülkeden çekileceğini açıkladı.Jean-Yves Le Drian, Fransa’nın C-News televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye’de siyasi bir çözüm sağlanmasının ardından Fransa’nın ülkeden çekileceğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklamasından haftalar sonra, Suriye’de siyasi çözüm sağlanır sağlanmaz ülkeden çekileceğini açıkladı.
Jean-Yves Le Drian, Fransa’nın C-News televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye’de siyasi bir çözüm sağlanmasının ardından Fransa’nın ülkeden çekileceğini açıkladı. Le Drian, "Irak’ta askeri olarak bulunuyoruz. Suriye’de ise az bir varlığımız var. Rusya, Suriye’deki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulmaktan sorumludur. Rusya’nın, kimyasal silah kullanılmasını engellemek için savaşla değil, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulma sorumluluğu var" dedi.
Fransa’nın AB ilişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, C-News’e 20 Aralık’ta yaptığı konuşmada Fransa’nın DEAŞ’a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer almaya devam edeceğini açıklamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanları PKK’nin Suriye uzantısı PYD/YPG’nin idaresindeki Demokratik Suriye Güçlerinin militanları ile görüşüp onlara olan desteğinin süreceğini açıklamıştı.
ABD’nin Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders geçtiğimiz Aralık ayının 23’ünde ABD’nin Suriye’den çekileceğini ancak DEAŞ’a karşı ABD liderliğinde oluşturulan uluslararası koalisyonla birlikte DEAŞ’a karşı savaşlarının süreceğini açıklamıştı.

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