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Fransa, Sudan'ın terör destekçileri listesinden çıkarılması için çalışmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 23:21 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslar kapsamında geldiği Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve mevkidaşı Esma Abdullah ile görüştü - Sudan'ın adının terörü terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması için ülkesinin çalışmaya hazır olduğunu belirten Le Drian, Hartum hükümetine 15 milyon avrosu acil 60 milyon avro maddi yardımda bulunacacaklarını açıkladı

Fransa'nın, Sudan'ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması için çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslar kapsamında geldiği Sudan'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve mevkidaşı Esma Abdullah ile görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hamduk, Le Drian ile görüşmesinde, Fransa ile ortak iş birliği ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

Le Drian, ülkesinin Sudan'ın adının terörü terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Hamduk, Fransız bakanın ülkesinin adının terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması için verdiği destekten övgüyle söz etti. Le Drian da devrimin barışçıllığı ve değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Başbakan Hamduk'un birkaç gün sonra Fransa'ya gerçekleştireceği ziyaretin detaylarının da görüşüldüğü aktarıldı.

Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin, Suudi Arabistan hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkarmasının ardından 1990'ların başında Sudan'a gitmişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.

Le Drian, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile de bir araya geldi. Konseyin medya ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede demokrasiyi inşa sürecinin tamalanması için Sudan'da kapsamlı barışa ulaşmanın öneminin ele alındığı belirtildi.

-Fransa'dan Sudan'a 60 milyon avro maddi yardım sözü

Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah da Fransız mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransa'nın, Sudan hükümetinin vizyonu doğrultusunda barış sürecini ilerletme çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu ve tarafların Sudan'daki barışın tüm bölgenin barışına olumlu yansımaları olduğu konusundaki görüşte mutabık kaldığını dile getirdi.

Fransız Bakan da basın toplantısında, ülkesinin Sudan'a 15 milyon avrosu acil 60 milyon avro maddi yardımda bulunacağını açıkladı.

Le Drian, Paris hükümetinin Hartum yönetimine uluslararası finans kurumlarıyla ilişkilerini normalleştirme ve borç sorununu çözmede yardımcı olacağını ve bu ülkeyle kültürel ilişkileri geliştirmek için çalışacağını kaydetti.

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