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Fransa "Süper varyant" sebebiyle 7 ülkeyle uçuşları askıya aldı

26.11.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü bazı Afrika memleketlerinden ülkeye yapılan uçuşları askıya aldı.

Fransa "Süper varyant" sebebiyle 7 ülkeyle uçuşları askıya aldı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve Kovid-19 testi yaptırmaları istendiği kaydedildi.

Fransa'nın komşu ülkesi Belçika'da bir kişide, bugün Kovid-19'un ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edilmişti.

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YENİ VARYANT SONRASI NELER OLDU?

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, bu yeni varyant üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirmişti.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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