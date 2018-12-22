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"Fransa Suriye'de ABD'den bağımsız politika uygulayamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan: - "Fransa'nın Suriye'de Amerika'dan bağımsız politika uygulayabilmesi söz konusu değil" - Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat: - "Fransa'nın bugünkü uluslararası güç dengeleri bakımından Suriye'de etkin rol oynaması söz konusu olamaz"

TUĞÇENUR YILMAZ - Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Fransa'nın "Suriye Demokratik Güçleri dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgileneceği" ve burada kalmayı sürdüreceği açıklamasına ilişkin, "Fransa'nın Suriye'de Amerika'dan bağımsız bir politika uygulayabilmesi söz konusu değil." dedi.

ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Orhan ve Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Fransa'nın açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Fransa'nın genel olarak ABD'nin politikalarını takip ettiğini söyleyen Orhan, "Fransa'nın Fırat'ın doğusunda veya Suriye'de Amerika'dan bağımsız politika uygulayabilmesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Orhan, Suriye'deki Fransız askeri varlığının da çok sınırlı düzeyde olduğuna dikkati çekerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'dan daha çok katkı yapmasını istemesiyle bölgede Fransız asker sayısının arttığına işaret etti.

"Fransa hem coğrafya itibarıyla hem de genel anlamda dünya politikasındaki etki gücüyle ve askeri kapasitesiyle bu bölgede ABD'nin bıraktığı boşluğu doldurabilecek kapasitede bir ülke değil." diyen Orhan, ABD'nin çekilme kararıyla Fransa'nın en büyük hayal kırıklığı yaşayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Orhan, Fransa'nın tamamen ABD'nin trenine binerek Suriye'de yol katettiğini vurgulayarak, "ABD'nin çekilmesinden sonra burada (Suriye'de) artık Fransa'nın hiçbir şekilde kalma imkanı olmayacağını ve doğrudan buradan çekileceğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Fransa'nın zamanında Türkiye ile ilişkileri germe riskine rağmen terör örgütlerine olan desteğini sürdürdüğünü hatırlatan Orhan, "Bir önceki Fransa Devlet Başkanı (François) Hollande, sarayında YPG'li teröristleri de ağırlamıştı." dedi.

- " Fransa'nın Suriye'de etkin rol oynaması söz konusu olamaz"

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnat da Fransa'nın dünyanın değişik bölgelerinde, özellikle eski sömürgelerine yönelik "kendi gücünü aşan girişimleri" olduğuna işaret ederek, "Mesela Fransa, Mali'de uluslararası koalisyona öncülük ediyor." diye konuştu.

Fransa'nın Suriye ile de geçmişte vesayet rejimi çerçevesinde tarihi bağlantısı olduğunu anımsatan İnat, "Fransa'yı böyle bir şey yapmaya heveslendiren bir başka şey de Avrupa'da PYD/PKK ya da YPG'ye yönelik sempatinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olması olabilir." ifadelerini kullandı.

İnat, Fransa'nın DEAŞ'a karşı ABD önderliğinde kurulan koalisyonun parçası olduğunu hatırlatarak, ABD çekildikten sonra daha fazla rol üstlenebileceğini söyledi. İnat, "Ancak Fransa'nın bugünkü uluslararası güç dengeleri bakımından Suriye'de etkin bir rol oynaması söz konusu olamaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye YPG/PKK

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