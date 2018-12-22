"Fransa Suriye'de ABD'den bağımsız politika uygulayamaz"

Orhan, Suriye'deki Fransız askeri varlığının da çok sınırlı düzeyde olduğuna dikkati çekerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'dan daha çok katkı yapmasını istemesiyle bölgede Fransız asker sayısının arttığına işaret etti.

Fransa'nın genel olarak ABD'nin politikalarını takip ettiğini söyleyen Orhan, "Fransa'nın Fırat'ın doğusunda veya Suriye'de Amerika'dan bağımsız politika uygulayabilmesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

TUĞÇENUR YILMAZ - Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Fransa'nın "Suriye Demokratik Güçleri dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgileneceği" ve burada kalmayı sürdüreceği açıklamasına ilişkin, "Fransa'nın Suriye'de Amerika'dan bağımsız bir politika uygulayabilmesi söz konusu değil." dedi.

"Fransa hem coğrafya itibarıyla hem de genel anlamda dünya politikasındaki etki gücüyle ve askeri kapasitesiyle bu bölgede ABD'nin bıraktığı boşluğu doldurabilecek kapasitede bir ülke değil." diyen Orhan, ABD'nin çekilme kararıyla Fransa'nın en büyük hayal kırıklığı yaşayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Orhan, Fransa'nın tamamen ABD'nin trenine binerek Suriye'de yol katettiğini vurgulayarak, "ABD'nin çekilmesinden sonra burada (Suriye'de) artık Fransa'nın hiçbir şekilde kalma imkanı olmayacağını ve doğrudan buradan çekileceğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Fransa'nın zamanında Türkiye ile ilişkileri germe riskine rağmen terör örgütlerine olan desteğini sürdürdüğünü hatırlatan Orhan, "Bir önceki Fransa Devlet Başkanı (François) Hollande, sarayında YPG'li teröristleri de ağırlamıştı." dedi.

- " Fransa'nın Suriye'de etkin rol oynaması söz konusu olamaz"

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnat da Fransa'nın dünyanın değişik bölgelerinde, özellikle eski sömürgelerine yönelik "kendi gücünü aşan girişimleri" olduğuna işaret ederek, "Mesela Fransa, Mali'de uluslararası koalisyona öncülük ediyor." diye konuştu.