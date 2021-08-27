Fransa Taleban ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taleban ile görüşme yapıldığını açıklamasının ardından, Fransa da Katar'ın başkenti Doha'da Taleban yetkilileriyle ilk kez görüştü.

Taleban'ın Doha'daki Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter hesabından, örgüt yönetiminin bir Fransız heyetiyle Perşembe günü görüştüğünü açıkladı. Sözcü, Taleban Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Şer Abbas Stanikzai liderliğindeki Taleban heyeti ile Fransız elçi François Richier başkanlığındaki delegasyonun, "Kabil havaalanındaki durumu ayrıntılı olarak" ele aldığını bildirdi.

Sözcü Şahin, daha önce Taleban'ın üst düzey yetkilileri tarafından da dile getirildiği üzere, yasal belgelere sahip her Afgan vatandaşına seyahat edebileceği ve havaalanının sivil bölümünün açılmasından sonra tüm Afganlar’a hareket etmeleri için uygun kolaylıklar sağlanacağı taahhüdünü yineledi. Şahin ülke genelinde barışın sağlandığını, kız ve erkek çocukların okula döndüğünü ve medyanın görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Fransız Dışişleri: "Operasyonel temaslar"

Bu arada, Fransa, Kabil havaalanı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından Cuma akşamı bitirmeyi planladığı tahliye operasyonlarını "olabilecek son saniyeye kadar" uzatma kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Tahliye operasyonlarımızı kolaylaştırmak için Doha'da olduğu gibi Kabil'de de son günlerde Taleban temsilcileriyle operasyonel temaslarda bulunulmuştır" bilgisini paylaştı.

Fransa, Taleban'ın iktidara gelmesinin ardından havaalanına taşıdığı elçilik binasını ise kapatmayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kabil büyükelçisi David Martinon'un güvenlik gerekçesiyle Paris'e geleceğini ve bir süre görevini Paris'ten yürüteceğini açıkladı. Bunun "Fransa'nın Taleban'ı tanıdığı anlamına gelmeyeceğini kaydeden Macron, "Biz Taleban'ı değil Afgan halkını tanıyoruz" dedi.

Fransa tahliye operasyonlarını uzattı

Öte yandan Avrupa başkentleri terör saldırısının ardından birbiri ardına tahliye operasyonlarını tamamladıklarını açıklarken, Cuma akşamı tahliye operasyonlarını bitirmeye hazırlanan Fransa, tahliyelere bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Clement Beaune, "Terörist saldırı bu tahliyeleri engellememeli. Olabilecek en son saniyeye kadar tahliyelere devam edeceğiz. Ama bu Afganistan'ı terketmek isteyen herkesi çıkarabileceğimiz anlamına da gelmiyor" dedi.

Fransız hükümetinden yapılan açıklamada, Cuma akşamı, 260 kişi, 14'üncü seferini düzenleyen askeri uçakla Abu Dabi'den Paris'e taşındı. Fransa, 15 Ağustos'tan bu yana 100'ü Fransız olmak üzere toplam 2 bin 600 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti.

İtalya, İsveç, İspanya tahliye işlemlerini bitirdi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Cuma günü yaptığı açıklamada, İtalya'nın Kabil havaalanından tahliye operasyonlarını tamamladığını duyurdu. Di Maio, "Afgan sivillerin yanısıra, Konsolosumuz Tommaso Claudi ve NATO'nun Afganistan'daki Büyükelçisi Stefano Pontecorvo ile orada bulunan son askerlerimizi İtalya'ya getiren uçak az önce havalandı" dedi.

Tahliye operasyonlarını sürdüren İspanya, Dubai'ye giden son 2 uçakla birlikte operasyonların sona erdiğini açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez, "Afganistan'dan 2 bin 200 kişiyi ülkemize getiren operasyonların başarısından gurur duyuyorum" dedi.

İsveç hükümeti de operasyonlarını tamamladıklarını bildiren ülkeler arasında yer aldı.

