Fransa: "Taleban'ı Tanıma Veya Politik Temas Yok"

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune "Soft Talibanizm diye bir şeye inanmıyoruz. Fransa'nın Taleban'ı tanıma ya da politik temasa geçme gibi bir girişimi yok" dedi. Beaune "Taleban’la, gizli bir temas, göz yumma ya da mazur görme gibi" bir politika da izlemeyeceklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın "Taleban değiştiğini söylüyor, buna inanmak istiyoruz. Bunu kanıtlamaları için kapsayıcı bir hükümet kurmaları gerekiyor" sözleri ülkede sert tepki çekti ve muhalefet, Dışişleri Bakanı'nı "naif olmakla" suçladı. Bu eleştirilere AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, kamu haber kanalı France İnfo Televizyonu'ndan verdi. Beaune, Le Drian'ın diplomasiyi çok iyi bildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Jean Yves le Drian'ın, hiçbir şekilde naif olması söz konusu değil. Taliban’la politik temas, göz yumma ya da gizli bir anlaşma olmayacak. Çünkü 'Soft Talibanizm' diye bir şey yok. Le Diran da dün hatırlattı. Taleban maalesef Kabil'de askeri zafer elde etti. Öte yandan Kabil'de Afgan halkı arasında aylardır devam eden bir politik süreç var. Bizim istediğimiz bu sürecin devam etmesi. Afganistan'da en kötü senaryo yaşanıyor. Kötünün kötüsünü isteyemeyiz. Eğer kendi aralarında müzakerelere devam ediyorlarsa, bu ancak kötünün iyisi bir haber olur. Eğer daha geniş bir hükümet kurulabilirse, daha az kötü haber anlamına geliyor. Le Drian'ın söylemek istediği buydu”

"Avrupa 40 milyon Afgan'a 'gel diyemez"

Fransa'nın Afganistan'dan kaç Afgan sığınmacıyı kabul etmeyi planladığı sorusuna da Beaune "Şimdilik sayı veremiyorum ama bir kaç bin kişiden söz ediyoruz. Uçaklarımız, Kabil ve Abu Dabi arasında 3 rotasyon yaptı. Bugün 400 kişi daha Paris'e geliyor. Bunların büyük çoğunluğu Afgan. Ve durumları çok acil olan Taleban tehdidi altındaki kişiler. Bizim büyükelçiliğimiz, kurumlarımız için çalışanlar" yanıtını verdi.

Fransa'da aşırı sağın "kapıları kapatın", radikal sol ve Yeşiller'inse "herkesi alın" çağrısı yaptığını belirten Beaune "Kapıları tümüyle kapatmak son derece sorumsuz, Avrupa'nın Afganistan politikası, 40 milyon Afgan halkına, 'ABD'ye ya da Avrupa'ya gelin, şansınızı deneyin, hayatınızı riske atın, haftalarca aylarca kaçakçıların elinde kalın, saldırıya uğrayın, gasp edilin, hatta bazen tecavüze uğrayın ve eğer sonunda Avrupa'ya ulaşırsanız ne ala!' demek olamaz. Bu hümanist bir siyasi proje değil" dedi.

İtalya'dan G20 çağrısı

Öte yandan İtalya Başbakanı Mario Draghi, G20 dönem Başkanı sıfatıyla, Ekim ayında yapılacak olağan G20 zirvesi öncesi, bu zirveden önce, Afganistan konulu olağanüstü bir zirvenin acil gündemle toplanması çağrısı yaptı. Draghi "Elbette Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi devletler, bu büyük sorunun çözümünde dünya işbirliğine dahildir. Ve tüm bu devletler G20 üyesidir. Dolayısıyla bu ortak çalışmaya olanak sağlayacak en önemli zemin G20'dir" dedi. Draghi, Afganistan konusunun "terörizm, insan hakları ve göçmenler" olmak üzere 3 kilit noktada ele alınması gerektiği ve kapsamlı bir uluslararası diyalog sağlanması gerektiğini söyledi.

