Fransa Tarihinde İlk: Adalet Bakanı'na Soruşturma

Fransız sorgu hakimleri, ülke tarihinde bir ilke imza atarak, "makamını yasadışı şekilde kullanarak çıkar elde etme" iddiasıyla Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti hakkında adli soruşturma açılmasına karar verdi. Bakan Dupont-Moretti, görevinden istifa etmeyeceğini ve avukatları aracılığıyla kararı temyiz edeceğini açıkladı.

Hükümet üyelerini görevleri çerçevesindeki suçlardan kovuşturma ve yargılama yetkisine sahip tek mahkeme olan Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) hakimleri, Bakan Dupont-Moretti hakkında ülkenin 3 büyük yargıç derneği ile yolsuzluklarla mücadele eden Anticor derneğinin suç duyurusu üzerine harekete geçti.

Moretti'nin Adalet Bakanlığı binasındaki makamını basan polisler, 1 Temmuz'da 15 saat süren bir arama yapmış, bu aramanın ardından hakimler Dupont-Moretti'yi ifade vermeye çağırmışlardı.

Bu çağrı üzerine bugün Mahkeme'ye gelen Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti hakimlere 7 saate yakın ifade verdi. Hakimler, ifadenin ardından, Dupont-Moretti aleyhinde, "yasadışı çıkar elde etme" iddiasıyla soruşturma açma kararı aldı. Bakan Dupont-Moretti'nin birçok davada karşı karşıya geldiği hakimlerle hesaplaşmak için bakanlık makamını kullandığından şüpheleniliyor.

"İstifa etmeyeceğim"

Dupont-Moretti, sabah saat 09.00'da ifade vermeden önce, "son derece huzurlu ve kendinden emin olduğunu" kaydederek, ifadesinin alınmasının ardından kendisi hakkında soruşturma açılsa da bakanlık görevinden istifa etmeyeceğini belirtti. İçeri girerken gülümseyerek, "Adalet bakanı yasaların üstünde değil, ama altında da değil" diyen Moretti, soruşturma kararının ardından açıklama yapmadan binayı terketti.

Gazetecilere açıklama yapan Bakan Moretti'nin avukatı Olivier Cousi, "Bu soruşturma kararı önceden alınmıştı ve yargıçlara iletilen hiçbir yanıt dikkate alınmadı. Kararı temyiz edeceğiz" dedi.

Sarkozy dönemine uzanıyor

Ülkenin en ünlü ceza avukatıyken Adalet Bakanlığı görevini kabul eden Dupont-Moretti hakkındaki suçlama, avukat olduğu dönemde, L'Oreal'in patronundan para sızdırmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki soruşturmaya kadar uzanıyor. Soruşturma hakimleri, Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ile, "sahte bir isim üzerinden aldığı bir numara üzerinden konuştuğunu" tespit ediyor. Cumhurbaşkanı ve avukatını gizlice dinlerken, adalet içinden bir "köstebek" bu bilgiyi Sarkozy'nin avukatı Herzog'a ulaştırıyor. Hakimler, bu bilginin Herzog'un yakın arkadaşı olan yeni Adalet Bakanı tarafından ulaştığını belirliyor.

Konuya ilişkin ilk kez Eylül ayında telefonlarını dinleyen 3 hakim aleyhinde "uygunsuz yollarla soruşturma yürüttükleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan avukat Dupont-Moretti, 6 Temmuz 2020'de, Adalet Bakanlığı'na getirildiği akşam, 'jest olarak' hakimler aleyhindeki suç duyurusunu geri çekti. Ancak göreve geldikten kısa bir süre sonra yeniden 3 hakim hakkındaki suç duyurusunu yineledi.

Bakan, ayrıca avukatlığı döneminde bir müvekkili hakkında soruşturma başlatan ve Monaco'ya atanan eski bir soruşturma hakimi hakkında soruşturma başlatarak kişisel çıkar elde etmeye çalışmakla da suçlanıyor.

Bakan Moretti, hakimler aleyhinde neden yeniden suç duyurusunda bulunduğu sorusuna, "Benden önceki Adalet Bakanı'nın başlattığı bir soruşturmayı takip ettim ve yalnızca idari ekibin bana tavsiyelerini yerine getirdim" diye yanıtlıyor. Moretti'yi savunan yargı çevreleri, "Hakimlerin kendileriyle çatışmada olan bakan ile politik bir hesabı görmek ve intikam almak için soruşturma açtıklarını" dile getiriyor.

Macron bakanı destekliyor

Bakan hakkında adli soruşturma açılmasının ardından, gözler, Fransız siyestinde bir gelenek olan istifa kararına çevrildi. Ancak, Dupont Moretti hakkındaki soruşturma kararı, sonbahardan itibaren cumhurbaşkanlığı seçim atmosferine girecek olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için kötü bir haber. Macron, karar öncesi Adalet Bakanı'na güvendiğini belirterek, "Yargı iktidar değil, otoritedir. Benim iktidarımda yargı bir otorite olarak kalacak" dedi.

Ancak, hukuk çevreleri, yasal bir zorunluluk olmasa da, Bakan Dupont-Moretti'nin görevinden derhal ayrılması gerektiğini söylüyor. Kamu Hukuku Profesörü Jean Philippe Derosier kararın ardından LCI haber kanalına yaptığı açıklamada, "Bir Adalet Bakanı hakkında ilk kez soruşturma açılıyor. Adaletin başındaki bir kişinin, böyle bir durumda, derhal istifa etmesi gerekir. Hem mesleğin, hem makamın, hem de demokrasinin onuru için bakan istifa etmelidir" dedi.

Kararı destekleyen Anticor Derneği avukatı Jerome Karsenti de "Dosyanın içeriğine uygun bir karar verilmiştir. Dosya'da iddidalara ilişkin yeterince somut veri bulunmaktadır" dedi.

