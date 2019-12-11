Fransa tartışmalı emeklilik reformunu açıkladı

İstatistiklere göre Fransa'da 2017 yılı emekli maaşı ortalaması bin 600 euro seviyesinde bulunuyor.

Hükümetin emeklilik reformu planları kariyerleri boyunca çalışanlar için bin euro minimum aylık emeklilik maaşı, en az 62 yaşında emeklilik ve daha uzun süre çalışmaya özendirmek için bonus sistemini içeriyor. Hükümetin sendikaların tepkisini yumuşatmak için 1975 yılından önce doğanların reformlardan etkilenmeyeceğini açıkladığı belirtildi. Reformların istihdam piyasasına 2022 yılından sonra girenler için geçerli olacağı kaydedildi.

Fransa'nın karmaşık emeklilik sisteminin revizyonunun detayları hakkında yaptığı basın toplantısında Philippe, "Evrensel emeklilik sistemi kurma zamanı geldi. Nesiller arası yeni bir anlaşma teklif ediyoruz. Bütün Fransızlar için aynı olacak bir sistem istiyoruz" dedi.

Reformlar ülke çapında grevlerin başlamasına neden olmuştu.Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hükümetin 1 haftadır genel grevle protesto edilen emeklilik reformunun herkes için adalet sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Protesto çağrısı

Fransa'da kamu çalışanları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformlarını protesto etmek için yedi gündür grev yapıyor. Salı günü ve geçen Perşembe ülke genelindeki büyük protesto gösterilerinin ardından sendikalar 12 ve 19 Aralık'ta daha fazla protesto gösterisi düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Demiryolu çalışanları, öğretmenler ve doktorlar 5 Aralık'ta Macron'u, emeklilik sistemini revize etme planından vazgeçirmek için Fransa'da uzun yıllardır görülmemiş en kapsamlı grevi başlatmışlardı.

Fransız basını çarşamba günü uzun mesafe trenlerinin yüzde 75'inin servis dışı olduğunu duyurdu.

Emeklilik reformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli sosyal reformu olarak kabul ediliyor. Mevcut yasalara göre, bazı meslek gruplarının daha erken yaşlarda da emekliye ayrılması mümkün olabiliyor.

Reuters, AFP / SSB, HT

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