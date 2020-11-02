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Fransa Türk Federasyonu’ndan İçişleri Bakanı Darmanin’e Tepki

02.11.2020 21:57 | Son Güncelleme

Bakan Darmanin, bugün Ülkü Ocakları’nı kapatacaklarını açıkladı. MHP’ye yakınlığı ile bilinen Fransa Türk Federasyonu’nun Başkanı Orhan İlhan, “Kararın henüz kimi ve neyi kapsadığını bilmiyoruz. Ama biz Bozkurtlar’ın temsilcisi değiliz. Bugün böyle bir örgütlenme yok” dedi

Fransa Türk Federasyonu’ndan İçişleri Bakanı Darmanin’e Tepki

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’nın Lyon kenti yakınlarında, Ermeni ve Türk toplumu arasında yaşanan çatışmaların ardından, ülkedeki Ülkü Ocakları’nı kapatacaklarını açıkladı.

Darmanin, Fransız Ulusal Meclisi Anayasa Komisyonu’na yaptığı açıklamada, Çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına, Ülkü Ocakları’nın kapanmasını öngören kararı sunacaklarını bildirdi.

Lyon yakınlarındaki Decines-Charpieu kentinde, Ermeni ve Türk toplulukları arasında yaşanan çatışmaların ardından, Lyon yakınlarındaki Ermeni Anma Merkezi önündeki soykırım anıtı üzerine “RTE” ve “Loups Gris- Bozkurtlar” yazıları yazılmıştı.

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Fransa Türk Federasyonu’nun Başkanı Orhan İlhan, VOA Türkçe’ye konuştu ve bu açıklamanın kapsamı hakkında bilgileri olmadığını belirtti. Son zamanlarda Fransa’da Türkiye konusunda üç ayrı konuda gerginlik yaşandığına dikkat çeken İlhan, “İslami terör tartışmaları var. Tayyip Erdoğan üzerinden bir Türkiye karşıtlığı yürütülüyor. Bir de Dağlık Karabağ’daki çatışmalar nedeniyle Türkiye karşıtı bir kampanya var. Ermeni lobisinin de Fransa’da ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Şu anda ellerinden gelse tüm Türk derneklerini kapatacaklar” dedi.

Fransa Türk Federasyonu’nun, Fransa’da örgütlü bir dernek olduğunu ve iki topluluk arasında kavga çıkan şehirlerde de örgütlü olmadıklarını belirten Orhan İlhan, “Son olarak Lyon yakınlarındaki anıtın üzerine RTE ve Loups Gris yazmışlar. Sanırım oradaki çatışmalar sırasında bir Türk’ün ağır yaralanması nedeniyle yaşanan bir infial var. Dün akşam Ermeni dernekleri hükümetten adım atmasını isteyeceklerini açıkladı. Bu sabah da hükümet bu adımı attı” dedi.

“Cumhuriyet değerlerine saygılıyız”

İlhan, “Kararın henüz kimi ve neyi kapsadığını bilmiyoruz. Ama biz Bozkurtlar’ın temsilcisi değiliz. Bugün böyle bir örgütlenme yok ve Bozkurt işareti artık herkesin yaptığı bir sembol oldu. Her görüşten insan bunu yapıyor” dedi.

Fransa’da son zamanlarda iki toplum arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak sürekli biçimde üyelerini uyardıklarını “sükunete ve sabırlı davranmaya” çağırdıklarını vurgulayan İlhan, “Biz her zaman Türk toplumundan, Cumhuriyet değerlerine ve toplum kurallarına saygılı olmalarını istiyoruz. Bir şikayetleri olduğunda hukuki yolları kullanmalarını, yasalar içinde hareket etmelerini söylüyoruz. Zaten dernek olarak sokak eylemleri vs gibi bir yöntemimiz yok bizim” diye konuştu.

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