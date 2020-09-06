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Fransa: “Türkiye Müzakere İçinde Olabileceğimizi Göstersin”

06.09.2020 20:04 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu ay sonunda yapılacak devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Avrupa Birliği Konseyi toplantısının en önemli konusunun Türkiye olacağını söyledi

Fransa: “Türkiye Müzakere İçinde Olabileceğimizi Göstersin”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu ay sonunda yapılacak devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Avrupa Birliği Konseyi toplantısının en önemli konusunun Türkiye olacağını söyledi.

Birliğe üye dışişleri bakanlarının Berlin’de bir süre önce Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdiğini hatırlatan Le Drian, Türkiye’den doğu Akdeniz’deki durumla ilgili önce müzakere içinde olabileceğimizi bize göstermesini istiyoruz dedi. Fransa Dışişleri Bakanı ay sonunda konuyla ilgili bir zaman sınırı olduğunu da vurguladı.

Misileme niteliğinde listede çok fazla önlem olduğunu belirten Fransa Dışişleri Bakanı, "konunun müzakere edilebilir olduğunu göstermek artık Türkler'e kalmış" ifadesini kullandı.

Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini belirtmişti.

Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini de açıklamıştı.

AB konuyla ilgili olarak daha önce Ankara’ya karşı hafif çapta yaptırımlar getirmişti. Ancak, 27 AB ülkesi lideri bu ay sonunda konuyu tekrar ele almaya hazırlanıyor.

Charles Michel, “Havuç ve sopa yaklaşımını içeren dış politikamızdaki araçları tespit edeceğiz; ilişkileri geliştirmek için hangi araçlara sahip olduğunu ve bize saygı gösterilmemesi halinde hangi araçlarla karşılık vermemiz gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Saygı görmek istiyoruz” diye konuşmuştu.

Ankara, uzun zamandır Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını yenilemeyi arzuluyor ancak bu süreç, 2016’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirdiği geniş kapsamlı terörle mücadele yasasına eleştiriler nedeniyle halen askıda.

Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci de Erdoğan yönetimine tepkiler yüzünden neredeyse durmuş durumda.

Diğer taraftan AB, milyonlarca Suriyeli, diğer mülteciler ve göçmenlerin Avrupa’ya yönelmesini önlemek için Türkiye’ye güveniyor.

AB, mültecileri topraklarında barındırmaya destek için Ankara’ya 6 milyar Euro yardım sözü vermişti ancak Ankara bu sürecin çok yavaş ilerlediğinden şikayet ediyor. AB’nin Türkiye’ye yönelik olumlu bir jest olarak örneğin bu miktarı arttırma kararı alabileceği yorumları yapılıyor.

Türkiye’nin AB’ye vizesiz seyahat talebi de Birlik üyeleri içerisinde yine Erdoğan’ın insan hakları karnesine tepkiler nedeniyle tartışmalara neden oluyor.

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