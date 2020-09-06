Fransa: “Türkiye Müzakere İçinde Olabileceğimizi Göstersin”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu ay sonunda yapılacak devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Avrupa Birliği Konseyi toplantısının en önemli konusunun Türkiye olacağını söyledi.

Birliğe üye dışişleri bakanlarının Berlin’de bir süre önce Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdiğini hatırlatan Le Drian, Türkiye’den doğu Akdeniz’deki durumla ilgili önce müzakere içinde olabileceğimizi bize göstermesini istiyoruz dedi. Fransa Dışişleri Bakanı ay sonunda konuyla ilgili bir zaman sınırı olduğunu da vurguladı.

Misileme niteliğinde listede çok fazla önlem olduğunu belirten Fransa Dışişleri Bakanı, "konunun müzakere edilebilir olduğunu göstermek artık Türkler'e kalmış" ifadesini kullandı.

Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini belirtmişti.

Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini de açıklamıştı.