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Fransa: Türkiye'nin cezai sorumluluğu var

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 09:28 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye Libya'daki askeri varlığını artırdı ve Suriye'den cihatçı savaşçıları yeniden toplu olarak Libya'ya getirdi" suçlamasında bulundu.

Fransa: Türkiye'nin cezai sorumluluğu var

"NATO üyesi olduğunu iddia eden bir ülke olarak Türkiye'nin, Libya'daki iç savaşta tarihsel ve cezai sorumluluğu var" diyen Macron, "Şu anda bizim açımızdan Türkiye'nin kabul edilebilir olmayan Libya politikasının açıklığa kavuşturulması gereken bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

Almanya'yı ziyaretinde Başbakan Angela Merkel'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Libya'nın 2011'den bu yana bir iç savaşın içerisinde bulunduğunu söyleyerek Türkiye'nin de bu savaşa karışan 'ilk dış müdahaleci' güç olduğunu iddia etti.

Türkiye'yi verdiği taahhütlerin hiçbirine riayet etmemekle suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı, "Fransa, Ankara'yı savaşın yaşandığı ülkede ateşkesin sağlanmasının önündeki bir engel olarak görüyor" dedi.

Ülkesinin Libya'nın doğusunda konuşlu Halife Hafter'i desteklediği yönündeki iddiaları reddeden Macron, Paris'in "siyasi bir çözüm" bulunmasından yana olduğunu kaydetti.

Ankara'ya yönelik suçlamalarının dozunu daha da arttıran Macron, "NATO üyesi olduğunu iddia eden veya en azından iddia ettiği gibi NATO üyesi olan Türkiye'nin tarihi ve cezai sorumluluğu var." diye konuştu.

Macron, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si (Ocak ayında düzenlenen) Berlin Konferansı'ndaki hiçbir taahhüdüne saygı göstermiyor, Libya'daki askeri varlığını artırdı ve Suriye'den cihatçı savaşçıları yeniden toplu olarak getirdi" sözleriyle Türkiye'ye suçlamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Haziran'da yine Ankara'yı, Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlamıştı.

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