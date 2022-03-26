Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol'den tahliyeler planlıyor

Fransa, Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Ukrayna'da Rus birliklerinin ablukası altındaki Mariupol kentinden sivillerin tahliyesini planlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı Avrupa Birliği (AB) zirvesi sonrasında Cuma akşamı Brüksel'de yaptığı açıklamada, üç ülkenin "Mariupol'u terk etmek isteyen herkesin tahliyesi için insani bir operasyon başlatmayı" planladığını söyledi. Macron, operasyonun ayrıntılarını belirlemek üzere gelecek 48 ile 72 saat içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Mümkün olduğu kadar çok aktörü bu operasyona dahil edebilmeyi umduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı, tahliyelere gelecek günler içinde başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Fransız hükümet yetkililerinin Cuma günü Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyşenko ile görüştüğünü ifade eden Macron, kentte kalan yaklaşık 150 bin sivilin çok zor şartlar altında olduğuna dikkati çekti.

Macron ve Erdoğan da insani yardımı görüşmüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa bölgedeki ihtiyaçlara yanıt verebilmek için Ukrayna'nın yanı sıra Yunanistan ve Türkiye'den yetkililer ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını sürdürüyor. Fransa, kentten ayrılmak isteyenlerin şehri terk edebilmesi için Rusya'nın ablukayı kaldırmasını talep ediyor.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi çerçevesinde yaptıkları görüşmede de insani yardım ve tahliye operasyonunu ele aldıklarını duyurmuştu.

2 binden fazla sivil öldü

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'de bugüne kadar 2 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Sivillerin sığındığı tiyatro binasının geçen hafta vurulması sonucu, sadece burada 300 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Cuma akşamı yayınladığı video mesajında Mariupol'de durumun "kesinlikle trajik" olduğunu belirterek, Rus birliklerinin kentteki sivillere askeri yardıma izin vermediğini söyledi.

AFP,dpa / JD,ET

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