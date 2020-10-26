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Fransa: Türkiye'ye misilleme gündemimizde değil

26.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

Fransa Ticaret Bakanı, Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından Türk mallarına yönelik bir misilleme planlamadıklarını söyledi.

Pek çok Müslüman ülkede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik tepkiler bugün de sürdü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısının ardından Fransa Türkiye'ye misillemenin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, boykota Türk mallarını boykot ederek karşılık vermek gibi bir planları bulunmadığını belirterek Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ifadelerini kınadıklarını yineleyen Fransa Ticaret Bakanı, dünya çapında Müslüman ülkelerde yapılan boykot çağrılarının etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirterek etkinin henüz sınırlı olduğunu ve çoğunlukla ihraç edilen tarım ürünlerini kapsadığını bildirdi.

Erdoğan'dan Fransız mallarını boykot çağrısı

Fransa'da Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Muhammed Peygamber resimlerini derste ifade özgürlüğüne örnek olarak işleyen bir öğretmen, 16 Ekim'de 18 yaşındaki bir Çeçen mülteci tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Öğretmen Fransa'da laikliğin sembolü haline gelirken cenaze töreninde konuşan Macron, Müslümanlar arasında öfkeye yol açan karikatürleri ve ifade özgürlüğünü savunmuştu.

"İslami ayrılıkçılık"a karşı yasa

Macron, Fransa'nın laik değerlerini "İslami ayrılıkçılığa" karşı korumak üzere bir yasa hazırlandığını açıklamıştı. "İslami ayrılıkçılığın" Fransız yasa ve normlarını reddeden paralel bir kültür yarattığını iddia eden Macron, "İslam'ın tüm dünyada kriz içindeki bir din olduğunu" ve Müslümanların tutumlarının giderek katılaştığını söylemişti.

Macron'un İslam ile ilgili ifadelerine Müslüman ülkelerden tepki gelirken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri gündeme damgasını vurmuş ve ikili ilişkilerde krize yol açmıştı.

Erdoğan, Pazartesi günü Fransız mallarını boykot çağrısı yaparken pek çok Müslüman ülkede de Fransa'ya karşı boykot çağrıları birbiri ardına geldi.

Müslüman ülkeler tepkili

Pakistan Başbakanı İmran Han da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Müslüman karşıtı duyguları harekete geçirmeye çalışmak ve Peygamber resmi çizilmesini teşvik ederek Müslümanları kışkırtmakla suçladı. Pakistan'daki Fransız Büyükelçi'ye nota verilirken meclis, hükümeti Paris Büyükelçisini geri çekmeye çağıran bir karar tasarısını kabul etti.

Bangladeş Macron'a karşı protesto gösterilerine sahne olurken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Müslümanlara hakaretin, ifade özgürlüğünün fırsatçı bir suistimali olduğunu ve sadece aşırıcılığı körüklediğini" kaydetti.

Sosyal medyada boykot çağrıları

Sünni İslam'ın ilmî merkezi olarak kabul edilen Mısır'daki El Ezher Üniversitesi Baş İmamı Şeyh Ahmed el-Tayyib, tartışmaları "İslam'ı siyasi çatışma ve ihtilafların içine çekmeye yönelik sistematik bir kampanya" olarak nitelendirerek kınadı.

Katar Üniversitesi planlanan Fransız kültür haftasını iptal ederken Twitter'da Arapça boykot çağrıları gündeme damgasını vurdu. Kuveyt'te pek çok market raflardan Fransız ürünlerini kaldırdı, Fransız marketler zinciri Carrefour'un Ortadoğu bölümü, marketlerin tamamen Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mecid el Futtaim grubuna ait olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında grubun 37 bin bölge insanına istihdam sağladığına dikkat çekildi.

Reuters,AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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