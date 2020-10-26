Fransa: Türkiye'ye misilleme gündemimizde değil

Pek çok Müslüman ülkede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik tepkiler bugün de sürdü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısının ardından Fransa Türkiye'ye misillemenin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, boykota Türk mallarını boykot ederek karşılık vermek gibi bir planları bulunmadığını belirterek Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ifadelerini kınadıklarını yineleyen Fransa Ticaret Bakanı, dünya çapında Müslüman ülkelerde yapılan boykot çağrılarının etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirterek etkinin henüz sınırlı olduğunu ve çoğunlukla ihraç edilen tarım ürünlerini kapsadığını bildirdi.

Erdoğan'dan Fransız mallarını boykot çağrısı

Fransa'da Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Muhammed Peygamber resimlerini derste ifade özgürlüğüne örnek olarak işleyen bir öğretmen, 16 Ekim'de 18 yaşındaki bir Çeçen mülteci tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Öğretmen Fransa'da laikliğin sembolü haline gelirken cenaze töreninde konuşan Macron, Müslümanlar arasında öfkeye yol açan karikatürleri ve ifade özgürlüğünü savunmuştu.