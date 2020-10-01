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Fransa Türkiye'ye yaptırım için bastırıyor

01.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Fransa Avrupa Bakanı Yardımcısı Clement Beaune, Brüksel'deki zirvede AB’nin Türkiye’ye karşı katı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Fransa Türkiye'ye yaptırım için bastırıyor

Beaune, bunun yaptırım anlamına gelebileceğini belirtti.Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye ile ilişkileri görüşmek üzere bugün Brüksel’de bir araya geleceği zirve öncesi Fransa'dan AB liderlerine mesaj geldi.

Fransa'nın Avrupa ile İlişkiler Bakan Yardımcısı Clement Beaune, AB'nin Türkiye’ye karşı katı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek bunun da olası yaptırım anlamına gelebileceğini söyledi.

France 2 televizyonuna bir demeç veren Beaune, "Kısa vadede çözüm konusunda sinyal olmalı. Yaptırım olacak mı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydan Özoğuz: Aceleci karar alınmamalı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz da AB zirvesinde Türkiye'ye karşı görüşülecek yaptırımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Alman kamu televizyonu ARD'de konuşan Özoğuz, yaptırım konusunda AB'nin aceleci kararlar almaması uyarısında bulunarak yaptırım uygulanmadan önce neyin hedeflendiği konusunda iyice düşünülmesi ve ne tür bir etki yaratılmak istendiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

AB liderler zirvesinin doğru bir adım olduğunu belirten Özoğuz, "Bu, tekrar masaya dönülmek ve karşılıklı konuşmak istendiği yönünde gerçekten iyi bir işaret" ifadelerini kullandı. Ancak "Türkiye'deki yıkıcı gelişmelerin gözardı edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Özoğuz, hukuk devletinin zarar gördüğünü ve insanların siyasilere yönelik eleştirilerinde daha dikkatli olduğunu" da sözlerine ekledi.

Özoğuz, bu durumun kendisini korkuttuğunu kaydetti.

Kıbrıs'tan Belarus için veto kartı

Avrupa Birliği (AB) zirvesinin daha önce 24-25 Eylül tarihlerinde yapılması öngörülüyordu. Ancak zirve, AB Konseyi Başkanı Charles Michel koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınması nedeniyle ertelenmişti. Brüksel'de bugün düzenlenecek AB zirvesinde Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye ile ilişkiler ele alınacak.

Daha fazla okumak için: Brüksel'de Türkiye ve Doğu Akdeniz zirvesi

Konsey Başkanı Michel, AB liderlerine gönderdiği davet mektubunda, hedeflerinin "bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için Türkiye ile yapıcı bir diyalog alanı yaratmak ve tüm AB üyesi devletlerin egemenlik ve egemenlik haklarına saygı duyulmasını sağlamak" olduğunu belirtmişti.

Yunanistan ve Kıbrıs, deniz yetki alanlarını gerekçe göstererek Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını istiyor. Fransa da Türkiye karşı sert bir tutum izlenmesini istiyor. Kıbrıs, Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlara onay vermek için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını şart koşuyor.

Reuters, dpa / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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