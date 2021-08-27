HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında yeniden kırmızı listeye aldı

Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında yeniden kırmızı listeye aldı

27.08.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos Cumartesi 23:59'dan sonra geçerli olacak karardan, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış iki doz aşı olan kişiler muaf tutulacak.

Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında yeniden kırmızı listeye aldı

Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında uluslararası seyahatlerde yeniden kırmızı listeye ekledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiği'nden yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos Cumartesi 23:59'dan sonra geçerli olacak karardan, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış iki doz aşı olan kişiler muaf tutulacak. Türkiye'de yapılan aşılar içinde BioNTech bu sınıfa giriyor.

Çift doz aşılanmamış kişilerin Fransa'ya girebilmesi için Fransa tarafından belirlenen 12 koşuldan birini karşılaması gerekecek, Fransa'ya girişte masrafları kendileri tarafından karşılanacak bir şekilde valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya girmeleri talep edilecek.

Bu koşullar arasında Fransa veya Avrupa Birliği (AB) vatandaşı, eşi veya çocuğu olmak; Fransa'da uzun vadeli oturum iznine sahip olmak veya oturum iznine sahip olunan bir AB ülkesine transit geçiş yapmak; nakliye işçisi veya Covid-19'a karşı mücadele eden bir sağlık görevlisi olmak da yer alıyor.

Karantina süreci kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek.

Karantinaya otel yerine evde de girmek mümkün ancak bunun için karantina kontrol memurlarının söz konusu eve nasıl erişebileceğini açıklayan bir belge sunmak gerekecek.

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadıİngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı

Fransa da İngiltere gibi uluslararası seyahatler için diğer ülkeleri üç ayrı renge ayırıyor:

  • Yeşil renkteki ülkelerden Fransa'ya giden aşısızlardan PCR testi isteniyor.
  • Sarı listedeki ülkelerden Fransa'ya gidecek aşısızlar ise yalnızca Fransa tarafından belirlenen 12 koşuldan birine sahiplerse ülkeye girebiliyor.
  • Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelecek aşısızların ise hem bu koşulları yerine getirmesi hem de kolluk kuvvetleri denetiminde karantinaya girmesi talep ediliyor.

Aşılı kişiler ve çocuklar ise bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor fakat 12 yaş üzeri çocuklardan ülkeye girişte PCR testi isteniyor.

Fransa, Türkiye'yi 17 Haziran'da kırmızı listedeki ülkeler arasından çıkarmıştı.

Dün seyahat listesini güncelleyen İngiltere de Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
Akılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybetti
Dünya dehşet içinde! Kabil'de ölü ve yaralı sayısı yükseldiDünya dehşet içinde! Kabil'de ölü ve yaralı sayısı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.