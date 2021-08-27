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Fransa Türkiye'yi Yeniden Kırmızı Listeye Aldı

27.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turuncu listeden kırmızı listeye alınan Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek olan aşısız yolculara 10 günlük karantina zorunluluğu getirildi

Fransa Türkiye'yi Yeniden Kırmızı Listeye Aldı

Fransa, Corona virüsü salgınında yaşanan son gelişmelerin ardından, turuncu listede bulunan Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye aldı. Bu kararla birlikte Türkiye'den Fransa'ya gelen yolculara, "10 günlük karantina zorunluluğu" yeniden getirildi.

Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarında yaşanan artış üzerine, Fransız hükümeti, karantina uygulanacak ülkeler listesini güncelledi. Fransa Sağlık Bakanlığı, Haziran ayında turuncu listeye çektiği Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye aldı. İran ve Gürcistan da bu gruba dahil edildi.

Aşı olana karantina yok

Türkiye'den Fransa'ya giriş yapacak olan yolcular, Avrupa İlaç Dairesi’nin onayladığı dört aşıdan birisini "iki doz" yaptırmışsa, geçiş sorunu yaşamayacak. Ancak aşı olmayan yolcular için, kırmızı listeye geçişle, 29 Ağustos Pazar gününden itibaren yeni şartlar getiriliyor. Buna göre bu yolculardan 48 saat önce yapılan negatif PCR testi istenecek. Test negatif olsa da, Fransa'ya girişte 10 günlük zorunlu ve kontrollü karantinaya girecekler.

Yolcunun masraflarını kendisinin karşıladığı karantina süreci polis tarafından kontrol edilecek. Uymayanlara 1000 Euro'ya kadar para cezası verilecek.

Fransa hükümeti, "Virüsün endişe verici varyantlarının varlığının ve aktif bir şekilde dolaşımının tespit edildiği" ülkeleri kırmızı listeye alıyor. Türkiye, Gürcistan ve İran'ın eklenmesi ile, kırmızı listedeki ülke sayısı da 25'e çıktı. Fransa, daha önce de Rusya, Afganistan, Güney Afrika, Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Endonezya, Maldivler, Fas, Mozambik, Namibya, Nepal, Umman, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Seyşeller, Surinam ve Tunus'u bu listeye almıştı.

Hükümet, Arnavutluk, Bosna, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'ı da yeşil listeden turuncu listeye aldı. Şili ve Uruguay ise turuncudan yeşile geçen iki ülke oldu.

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