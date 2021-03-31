Fransa Üçüncü Kez Kapanmaya Gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üçüncü kez ülke genelini kapsayan kapanma tedbirleri açıkladı. Corona virüsü salgınında üçüncü dalgayı önlemeyi amaçlayan Macron, okulların üç hafta süreyle kapatılacağını bildirdi.

Fransa’da Corona virüsünün yol açtığı can kaybı sayısı 100 bine yaklaşırken, salgının en yoğun yaşandığı bölgelerdeki yoğun bakım üniteleri ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor ve aşı dağıtım çalışmaları da planlanandan yavaş ilerliyor. Bu tablo, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, ekonomiyi korumak için ülkede yeni bir kapanmaya gitmeme hedefinden geri adım atmaya zorluyor.

Televizyondan canlı yayınla Fransız halkına seslenen Macron, “Şimdi harekete geçmezsek kontrolu kaybedeceğiz” ifadesini kullandı.

Macron’un açıklaması, başkent Paris ile ülkenin kuzeyi ve güneyindeki bazı bölgelerde zaten bir haftayı aşkın süredir yürürlükte olan hareket kısıtlamalarının şimdi Cumartesi gününden itibaren en az bir ay süreyle tüm ülkeye uygulanacağı anlamına geliyor.

Daha önce eğitim faaliyetlerinin pandemiden etkilenmeyeceği sözünü veren Macron, açıklamasında okulların bu hafta sonundan itibaren üç hafta süreyle kapatılacağını belirtti.