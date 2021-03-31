Fransa Üçüncü Kez Kapanmaya Gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üçüncü kez ülke genelini kapsayan kapanma tedbirleri açıkladı. Corona virüsü salgınında üçüncü dalgayı önlemeyi amaçlayan Macron, okulların üç hafta süreyle kapatılacağını bildirdi.
Fransa’da Corona virüsünün yol açtığı can kaybı sayısı 100 bine yaklaşırken, salgının en yoğun yaşandığı bölgelerdeki yoğun bakım üniteleri ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor ve aşı dağıtım çalışmaları da planlanandan yavaş ilerliyor. Bu tablo, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, ekonomiyi korumak için ülkede yeni bir kapanmaya gitmeme hedefinden geri adım atmaya zorluyor.
Televizyondan canlı yayınla Fransız halkına seslenen Macron, “Şimdi harekete geçmezsek kontrolu kaybedeceğiz” ifadesini kullandı.
Macron’un açıklaması, başkent Paris ile ülkenin kuzeyi ve güneyindeki bazı bölgelerde zaten bir haftayı aşkın süredir yürürlükte olan hareket kısıtlamalarının şimdi Cumartesi gününden itibaren en az bir ay süreyle tüm ülkeye uygulanacağı anlamına geliyor.
Daha önce eğitim faaliyetlerinin pandemiden etkilenmeyeceği sözünü veren Macron, açıklamasında okulların bu hafta sonundan itibaren üç hafta süreyle kapatılacağını belirtti.
Macron yıl başından bu yana ülkede büyük çaplı üçüncü bir salgın dalgasını önlemeye çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı, ülkeyi tekrar kapanma olmadan pandemiden kurtarabilirse geçen yıl büyük hasara uğrayan ekonomiye de yeniden toparlanma şansı verebileceğini umuyordu. Ancak virüs ülke genelini ve Avrupa’nın büyük kısmını yeniden sarmaya başlayınca Macron’un elindeki seçenekler de daraldı.
Fransa’da bu hafta sonundan sonra bir hafta süreyle uzaktan eğitim olacak, sonrasındaki iki haftada da okullar tatile girecek. Tatilin ardından, kreş ve ilkokullar açılırken, ortaokul ve liselerde ise bir hafta daha uzaktan eğitim olacak.
Macron, “Virüsü yavaşlatmanın en iyi yolu bu” derken, Fransa’nın pandemi sırasında okulları birçok komşusuna göre daha uzun süre açık tutmayı başardığına dikkati çekti.
Fransa’da günlük vaka sayıları Şubat ayından bu yana ikiye katlanarak 40 bine yaklaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da, geçen yılın sonlarına doğru 6 hafta süren kapanma sırasındaki rekoru da geride bıraktı.
Macron, kritik yoğun bakım ünitelerinde yatak kapasitesinin 10 bine yükseltileceğini kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, aşı dağıtım sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Ülkede şu ana kadar nüfusun yalnızca yüzde 12’si aşılanmış durumda.