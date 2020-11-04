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Fransa Ülkü Ocakları’nı yasakladı

04.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Cumhurbaşkanı Macron’un talimatı doğrultusunda hükümetin Ülkü Ocakları’nı yasakladığını duyurdu.

Fransa Ülkü Ocakları’nı yasakladı

Darmanin açıklamasında, Ülkü Ocakları’nı "ayrımcılığı ve nefreti körüklemekle" suçladı.Fransa'da hükümet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Ülkü Ocakları'nı yasakladı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ayrımcılığı ve nefreti körüklemekle" suçladığı ve "Bozkurtlar" olarak nitelendirdiği Ülkü Ocakları'nın tüm faaliyetlerinin Fransa sınırları içinde yasaklandığını duyurdu.

Geçen haftasonunda Lyon kenti yakınlarındaki Decines-Charpieu kasabasında bulunan "Ermeni Soykırımı" anıtına spray boya ile "RTE" ve "Loups Gris" (Bozkurtlar) yazılmasının ardından, İçişleri Bakanı Darmanin pazartesi günü Ülkü Ocakları'nın yasaklanacağını duyurmuştu.

Fransa, 1915 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik katliamları, 2001 yılında "soykırım" olarak nitelendiren ilk büyük Avrupa ülkesi olmuştu.

Fransa-Türkiye gerginliği

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaş nedeniyle son günlerde Fransa'nın çeşitli bölgelerinde Ermenilerle Türkler arasında yer yer çatışmalara varan gerginlikler yaşanmıştı. Öte yandan Fransa'nın Ülkü Ocakları'nı yasaklama kararı, çok tartışılan Muhammed peygamber karikatürleri nedeniyle Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece gerilimli olduğu bir döneme denk geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki bir okulda tarih öğretmenliği yapan Samuel Paty'nin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, İslam dini hakkındaki söylemleri, zaten başta Doğu Akdeniz meselesi olmak üzere pek çok konuda görüş ayrılığı yaşayan NATO müttefiki iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da gerilimli bir zemine taşımıştı.

Macron, Paty cinayetinin ardından düşünce özgürlüğünü savunmuş ve bu kapsamda değerlendirdiği Muhammed peygamber karikatürlerinin yayınlanmasından yana olduğunu ifade etmiş, ülkesindeki camilerin ve diğer İslami örgütlerin de daha sıkı denetleneceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun üzerine, Türkiye'deki Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunmuş ve Macron'un "zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı olduğunu" ifade etmişti. Fransa ise bu söylemin ardından Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris'e çağırmıştı.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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