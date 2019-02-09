Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine kundaklama girişimi

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın evine kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Ulusal Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Ferrand'ın Başbakan Edouard Philippe ile Rennes'de bulunduğu sırada, Motreff semtindeki evine bilinçli şekilde kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtildi.
Olayı Ferrand'ın komşusunun fark ettiği belirtilen açıklamada, Ferrand'ın olayın ardından suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis Başkanının evine yapılan kundaklama girişimine tepki göstererek, bu saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını ifade etti.
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