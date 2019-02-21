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Fransa Ulusal Meclisi referandum için yasa teklifini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:36 | Son Güncelleme

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) sarı yeleklilerin de talep ettiği referandumun düzenlenmesi için Ulusal Meclis'e sunduğu yasa teklifi reddedildi

PARİS (AA) - Fransa'da ana muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) "vatandaşların yasa teklif edebilmesi ve yürürlükte olan bir yasayı kaldırabilmesine imkan sağlayacak" referandum düzenlenmesi için Ulusal Meclis'e sunduğu yasa teklifi reddedildi.

Meclis'te LFI'nin referandumun yapılması için Ulusal Meclis'e sunduğu teklif oylandı. Teklif, 50'ye karşı 91 oyla reddedildi.

LFI'den milletvekilli Bastien Lachaud, oylamadan önce yaptığı konuşmada, "Sarı yelek giysek de giymesek de sonuç aynı, kurumlarımız kilitlendi. İşte bir dönüm noktasındayız, ya demokratik bir çözümü ya da otoriterliği seçerseniz." dedi.

Adalet Bakanı Nicole Belloubet ise bu yasanın cumhuriyete zarar vermek için teklif edildiğini söyledi.

Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) on gün önce yaptığı ankette, Fransızların yüzde 73'ünün gelecek aylarda referandumun yapılmasını istediği kaydedilmişti.

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