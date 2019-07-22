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Fransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

FRANSA istihbarat gemisi ve ABD askeri hızlı ikmal gemisi yarım saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Fransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçti

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)- FRANSA istihbarat gemisi ve ABD askeri hızlı ikmal gemisi yarım saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katıldıktan sonra Fransız Donanmasına ait A 759 Borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi saat 06.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından ulaşan istihbarat gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

İKİ NAVİGASYON RADARI MEVCUT
Fransız gemisinde iki adet navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu radar uyarı ve tanıma sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. İstihbarat gemisi çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde.

CEP TELEFONLARINDA BİLE SİNYAL ALABİLİYOR
Zırhlı gemi, e-posta ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçları da gözlemleyebilme kapasitesinde. Gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan istihbarat gemisi Marmara Denizi'ne açıldı.

YARIM SAAT ARAYLA GEÇİŞ YAPTILAR
Yaklaşık yarım saat sonra ise ABD askeri hızlı ikmal gemisi olan USNS 'Yuma' İstanbul Boğazı'na girdi. İstihbarat gemisi Yuma da Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Fransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçtiFransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçtiFransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçtiFransa ve ABD askeri gemileri Boğaz'dan geçti

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