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Fransa ve Almanya'da Omicron endişesi

18.12.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Omicron’un yeni tespit edilen vakaların yüzde 10’unu oluşturduğu açıklanırken, Alman Hastaneler Birliği (DKG) Omicron nedeniyle hastanelerde durumun kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Fransa ve Almanya'da Omicron endişesi

Omicron varyantı dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa'da Omicron'un yeni tespit edilen vakaların yüzde 10'una tekabül ettiği açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bazı mekanlara giriş için daha katı kurallar getirilmesinin ardındaki nedenin Omicron’un hızlı bir şekilde yayılması olduğunu söyledi. Ülkede önümüzdeki yılın başında yeni aşı kartı tanıtılacak. Restoranlar ve uzun mesafeli toplu taşımadan faydalanmak için vatandaşların aşı kanıtı göstermeleri gerekecek. Yakın zamana kadar negatif bir Covid-19 testi birçok halka açık yere girmek için yeterliydi.

Bu arada Fransa Sağlık Bakanı Veran beş yaş üstü grubu Çarşamba gününden itibaren aşılamaya başlayacaklarını söyledi. Portekiz'de ise beş yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı.

Omicron'un 89 ülkede tespit edildiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, söz konusu varyantın bağışıklık düzeyi yüksek olan ülkelerde Delta'dan daha hızlı yayıldığını belirtti.

Almanya’da hastaneler endişeli

Alman Hastaneler Birliği (DKG) "şimdiye kadar yaşadığımız her şeyi aşan bir durumdan" endişe ettiğini açıkladı.

DKG'nin değerlendirmesine göre Omicron varyantı için tahminlerin doğru çıkması durumunda Almanya'daki hastanelerde durum önemli ölçüde kötüleşebilir. DKG Başkanı Gerald Gass, Omicron'un Delta'dan çok daha bulaşıcı olduğu ve hastalığın seyrinin nispeten şiddetli olduğu teyit edilirse, en kötü senaryoda, aynı anda çok sayıda ağır hastayla ilgilenmek zorunda kalınabileceğine dikkat çekerek "Hastaneler için bu, şimdiye kadar yaşadığımız her şeyin ötesine geçen daha ağır bir durum olacaktır" dedi.

Gass Omicron ile ilgili olarak Alman makamlarının diğer ülkelerdeki bulguların "çok dikkatli" bir şekilde ele alması gerektiğini belirterek, bu bulguların endişeleri teyit etmeleri halinde, karşı önlemlerin "en erken safhada" alınması gerektiğini kaydetti. Gass "Almanya'da rakamlar yükselmeden ve hastanelerde aşırı yüklenme önlenemez hale gelmeden, vakit kaybetmemeliyiz, hemen eyleme geçmeliyiz," dedi.

Federal Ekonomi Bakanı Yeşiller partili Robert Habeck, sektörle yaptığı istişarelerin ardından korona aşılarının üretimini daha da ilerletmek istediğini duyurdu. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a bir demeç veren Habeck, "Devlet satın alma garantileri uzun vadede aşı üretimini aynı seviyede stabilize etmeye yardımcı olabilir" dedi. Habeck, artık mesele "gelecek kış için yeni nesil aşıları zamanında depolamak meselesidir" dedi.

Öte yandan Mısır ve Ukrayna da ilk Omicron vakalarını tespit ettiğini duyurdu.

AFP,AP,Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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