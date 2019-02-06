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Fransa ve Almanya'dan 65 milyon avroluk savaş uçağı anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:53 | Son Güncelleme

İki ülke yeni savaş uçaklarının üretimi konusunda anlaşmaya vardı

PARİS (AA) - Fransa ve Almanya arasında yeni nesil savaş uçaklarının üretimi konusunda 65 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Paris'in banliyölerinden Gennevilliers'de Fransız şirketi Safran'ın merkezinde, Safran ve Alman MTU şirketleri, yeni nesil savaş uçakları üretimi konusunda iki yıllık anlaşma imzaladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da imza törenine katıldı.

Savaş uçaklarının üretimi için iki ülke tarafından eşit şekilde finanse edilecek 65 milyon avroluk bütçe ayrıldı.

İki ülke arasında yeni silahlar ve insansız hava araçlarının geliştirilmesi konusunda da iş birliği yapılacağı kaydedilirken, Fransız Airbus ve Dassault şirketlerinin uçakların tasarım ve konseptini belirleyeceği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Parly, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Avrupa savunma ve güzel Fransa-Almanya iş birliğimiz için önemli bir etapı geçtik." dedi.

Le Monde gazetesinde yer alan haberlerde de ilk uçuş denemesinin 2025'te yapılacağı ve bu uçakların 2040'ta Fransız Rafale ve Alman Eurofighter uçaklarının yerini alacağı belirtildi.

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