Fransa ve Almanya'dan Doğu Ukrayna'daki seçimlere kınama

Merkel ve Macron Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olunmasını talep etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından düzenlenen seçimleri "hukuksuz" ve "meşru olmadığı" gerekçesiyle kınadı.

İki lider Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü törenleri vesilesiyle bulundukları Paris'te Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile buluşmalarının ardından yaptıkları ortak açıklamada "sözde seçimlerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine zarar verdiğini" belirtti.

Merkel ve Macron tarafların ateşkes, ağır silahların bölgeden çekilmesi ve birliklerin dağıtılmasındaki sorumluluklarına saygılı olmaları ve Minsk anlaşmasının harfiyen uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Fransa ve Almanya liderleri tutukluların mübadele edilip, siyasi tutukluların yıl sonuna kadar serbest bırakılmasını da talep ettiler. Seçim Luhansk ve Donetsk geçici yönetim başkanları Leonid Paseçnik ve Denis Puşilin'in tasdik edilmesi amacıyla yapıldı.