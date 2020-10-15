Fransa ve Almanya'dan Oruç Reis Uyarısı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizini çözmek için masaya oturma çabaları sürerken, Ankara’nın Oruç Reis gemisini yeniden sismik araştırma yapmak üzere bölgeye göndermesi, AB'nin iki güçlü ülkesi Almanya ve Fransa'nın ortak tepkisine yol açtı.

Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, Türkiye'yi, "Doğu Akdeniz'deki eylemleriyle Avrupa Birliği'ni kışkırtmaya devam etmekle" suçlayarak, "Türkiye'nin yeniden diyalog anlayışına dönmemesi durumunda, AB'nin yaptırım konusunu ele alacağını" açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Weimar Üçgeni'ni oluşturan Almanya ve Polonya dışişleri bakanları ile Paris'te biraraya geldi. Görüşmenin ardından Le Drian Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"Güç dengesini değiştirmeye hazırız"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, üçlü ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin sürekli olarak kabul edilemez kışkırtıcı adımlar attığı artık bizim için açık. Türkiye artık bu duruma açıklık getirmeli. AB tavrını net olarak ortaya koydu ve top artık Ankara'nın sahasında. Türkiye diyalog sürecine dönmezse, Avrupa Birliği de, güç dengesini değiştirmeye hazırdır" diye konuştu.