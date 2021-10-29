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Fransa ve İngiltere Arasındaki Balıkçılık Krizi Büyüyor

29.10.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra-Paris hattında balıkçılık hakları konusunda yaşanan anlaşmazlıkta tansiyon yükseliyor. Fransa'nın bir İngiliz teknesine el koymasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hafta sonu biraraya gelecek

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrası, Londra-Paris hattında balıkçılık hakları konusunda yaşanan anlaşmazlıkta tansiyon yükseliyor.

Fransa'nın bir İngiliz teknesine el koymasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hafta sonu biraraya gelecek.

Söz konusu gerginlik, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Manş Denizi üzerinden ticareti ciddi şekilde bozabilecek, Brexit sonrası ticaret düzenlemelerine ilişkin daha geniş bir anlaşmazlığın parçası. Anlaşmazlık kontroldan çıkarsa, İngiltere-Fransa ilişkilerine daha da ciddi zarar verebilir.

Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın Cumartesi ve Pazar günleri Roma'da yapılacak, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin bir araya geldiği G-20 zirvesi kapsamında buluşmasının beklendiğini söyledi.

Görüşmeye ilişkin ayrıntı vermeyen sözcü, "Bir dizi konuyu ele alacaklar" dedi.

Sözcü, Fransa’nın, İngiltere’nin yakın ve güçlü bir müttefiki olmaya devam ettiğini belirtirken, Fransa’dan bu açıklamayla ilgili bir yorum gelmedi.

Fransa bu hafta, Londra'nın daha fazla Fransız trol gemisinin İngiliz sularında balık avlamasına izin vermemesi halinde İngiltere'ye yaptırım uygulayacağını söylemiş ve bir İngiliz deniz tarağı gemisini alıkoymuştu.

Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie Cuma günü erken saatlerde, Fransız gemilerinin İngiltere sularında balık avlaması için daha fazla ruhsat verilmesine ilişkin görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Denormandie, Fransa'nın İngiltere'ye karşı yaptırımlar hazırlamakta haklı olduğunu kaydetti.

Müzakereler başarısız olursa, İngiliz malları üzerinde ilave gümrük kontrolleri ve Fransa'dan potansiyel olarak daha yüksek enerji vergileri tehdidiyle karşı karşıya kalan İngiltere’nin Çevre Bakanı George Eustice ise "Bu oyunda biz de varız " dedi ve Fransa’nın yaptığını aynısını onlara yapacaklarını söyledi.

Eustice, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Açıkçası, Fransız gemilerine uyguladığımız yaptırımları arttırmamızın ve onların bizim gemilerimize yaptıkları buysa bizim de daha fazla gemiye el koymamızın önü açık" dedi.

Karşılıklı tehditler sürüyor

Fransız yetkililer, mürettebatının Fransız karasularında balık avlamasına izin verildiğini kanıtlayamaması üzerine, Çarşamba günü deniz tarağı gemisi Cornelis Gert Jan’a Fransa'nın kuzeyindeki Le Havre limanına kadar eşlik edildiğini söylemişti.

Yerel savcılık, geminin kaptanının 2022’nin Ağustos ayında Le Havre'da mahkemeye çağrılacağını söyledi. İngiliz yetkililerse, geminin geçerli belgelere sahip olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin geçen yıl AB'den ayrılması, Fransa ile ilişkilerindeki gerilimi derinleştirdi ve balıkçılık haklarına ilişkin müzakerelerin, Brexit’ten önce bile ne kadar uzun ve zor olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Fransa, İngiltere’nin Fransız balıkçıların İngiliz sularında faaliyet göstermeleri için garanti ettiği yeterli sayıda ruhsatı vermeyi reddettiğini savunuyor. İngiltere ise kriterlerini karşılayan gemilere ruhsat verdiğini söylüyor.

Paris Londra’yı, İngiliz balıkçı teknelerinin Fransız limanlarında boşaltma yapmasını yasaklamak, İngiliz gemilerinde ek ruhsat kontrolları yapmak, kamyonların kontrollarını sıkılaştırmak, gümrük ve hijyen kontrollarını güçlendirmek ve elektrik tarifelerini yükseltmekle tehdit etti.

İngiltere, Fransa'nın Londra büyükelçisini ülkesinin eylemlerini açıklamak üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Bazı İngiliz yetkililer, Fransa'nın balıkçılarını savunmasını, Macron'un bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapmak için katılacağı Nisan seçimlerinden öncesinde göz boyama girişimi olarak nitelendiriliyor.

Johnson’ın da Brexit sürecine liderlik ettikten ve AB'den ayrılmanın seçmenlerin çıkarına olacağına dair söz verdikten sonra, balıkçılık hakları konusunda zayıf görünmeyi göze alamayacağı belirtiliyor.

Balıkçılık, Fransız ve İngiliz ekonomilerine küçük bir katkı sağlasa da kıyı bölgelerinde yaşayan halkların can simidi.

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