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Fransa ve İngiltere’den Kabil’de Güvenli Bölge Önerisi

29.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle İngiltere’nin Birleşmiş Milletler’e Kabil’de güvenli bölge kurulması önerisinde bulunacağını belirtti. Macron, bunun insani operasyonların devamına olanak sağlayacağını kaydediyor

Fransa ve İngiltere’den Kabil’de Güvenli Bölge Önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle İngiltere’nin Birleşmiş Milletler’e Kabil’de güvenli bölge kurulması önerisinde bulunacağını açıkladı

Macron, öneriyi Birleşmiş Milletler’in acil toplantısında sunacaklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı bu açıklamayı Le Journal du Dimanche gazetesine yaptı.

Macron, karar tasarısının amacının Birleşmiş Milletler kontrolünde Kabil’de güvenli bir bölge oluşturmak olduğunu vurguladı. Macron, bunun insani operasyonların devamına olanak sağlayacağını belirtti.

Macron, karar tasarısına destek sağlanacağından umutlu olduğunu kaydetti ve “insani operasyonların güvenli şekilde sağlanmasına karşı çıkabilecek görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Afganistan’la ilgili olarak İngiltere, Fransa, Amerika, Çin ve Rusya temsilcileriyle görüşmeler yapıyor.

5 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto hakkına sahip.

Macron daha önce Fransa’nın Taleban’la Afganistan’daki insasi durum ve daha fazla insanın tahliyesiyle ilgili görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

Amerika Salı gününe kadar bütün askerlerini Kabil’den tahliye etmeyi planlıyor. Fransa ise Kabil havaalanından tahliyeleri bitirmişti.

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