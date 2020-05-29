Fransa ve İtalya ekonomilerine salgın darbesi

Roma ve Paris’ten gelen en son verileri, İtalya ve Fransa ekonomilerine salgının olumsuz etkisini ortaya koydu.

Her iki ülkenin ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 5’den fazla küçüldü.Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sosyal kısıtlamalar ve işletmelerin faaliyetlerine ara vermek zorunda kalması nedeniyle tüm dünya ülkelerinin ekonomileri zor bir dönemden geçiyor.

İtalya ve Fransa, Euro Bölgesi ülkeleri arasında Almanya'dan sonra üçüncü büyük ekonomiyi oluşturuyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ilk çeyrekte yüzde 2,2 daralmıştı.

Euro Bölgesi ekonomisi için, Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3,8 daralma olduğunu açıklamıştı. Eurostat bu verinin 1995’den bu yana en büyük çeyreksel düşüş olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, koronavirüs önlemleri yoğunlukla ikinci çeyrekte alınmasından dolayı bu dönemin bilançosunun daha ağır olabileceğini tahmin ediyor. Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek verilerinin Haziran ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

DW,dpa / SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

