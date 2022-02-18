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Fransa ve müttefikleri Mali'den çekiliyor

17.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa ve Avrupalı müttefikleri, Takuba Görev Gücü bünyesinde Mali’de bulunan askerlerini geri çekme kararı aldı.

Fransa ve müttefikleri Mali'den çekiliyor

Elysee Sarayı çekilme ile ilgili görüşmelerin başladığını duyurdu.Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Elysee) Fransa ve müttefiklerinin, terörle mücadele amacıyla oluşturulan Takuba ve Barkhane Görev Güçleri kapsamında Mali'de bulunan askerlerini geri çekeceğini duyurdu. Perşembe günü yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinden koordineli bir şekilde geri çekilmenin en kısa sürede başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Sahel Bölgesi olarak da bilinen Sahra altı ülkelerden Nijer ve Gine Körfezi'nde kalmaya devam edebilmek için Haziran ayına dek bir plan hazırlanacağı ifade edildi.

Fransa öncülüğünde oluşturulan Takuba ve Barkhane görev güçlerinde, 14 Avrupa ülkesinin yanı sıra Kanada'nın askerleri yer alıyor.

Askeri hükümet ile anlaşmazlıklar

Elysee Sarayı'nın açıklamasında, geri çekilme kararına gerekçe olarak, Mali'de iktidarda olan askeri yönetim ile yaşanan anlaşmazlıklar ve bu ülkedeki seçimlerin 2025 yılına ertelenmiş olması gösterildi.

Siyasi uzmanlar, diğer yandan Mali'deki askeri hükümetin ülkeye Rus paralı askerleri davet etmesi ve bir süre önce Fransa Büyükelçisi'ni sınır dışı etmiş olmasının da alınan bu kararda etkili olduğunu dile getiriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çok sayıda ülke temsilcisinin katılımıyla Çarşamba akşamı Paris'te gerçekleştirilen toplantıda, Mali'deki görev güçlerinin geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

Mali'deki Alman askerlerin geleceği

Takuba ve Barkhane görev güçlerinde yer almayan Almanya'nın, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) Minusma Barış Gücü'ne bağlı bin kadar askeri bulunuyor. 300 kadar Alman askeri de Avrupa Birliği'nin (AB) eğitim misyonunda görev yapıyor. Ancak Almanya da, Mali hükümeti ile yaşanan anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar nedeniyle askerlerini geri çekmeyi planlıyor.

Reuters / ET,BS

© Deutsche Welle Türkçe

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