HABER

Fransa ve Polonya Merkel'in kararına saygı duydu

30.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

Merkel'in parti genel başkanlığını bırakma ve 2021 sonrası siyasetten çekilme kararına dair tepkiler sürüyor.

Fransa ve Polonya Merkel'in kararına saygı duydu

Fransa, Merkel'in "cesur yönetimine" atıfta bulundu, Polonya Merkel'in AB reformlarındaki rolüne dikkat çekti.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in adım adım siyasetten çekilme kararı komşu ülkelerde saygı uyandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Merkel'in kararını "son derece onurlu" olduğunu belirtti. Polonya hükümeti de Merkel'in kararına saygı duyduklarını ve görevi sona erene kadar aralarındaki işbirliğinin devam edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'teki basın toplantısında "Başbakanın Almanya'yı büyük cesaretle yönettiğini ve Merkel'i takdir ettiğini" söyledi. Merkel'in Avrupa fikrini savunuş tarzına özel vurgu yapan Fransa Cumhurbaşkanı Fransa'nın Avrupa'daki en önemli müttefiki olan Merkel'in "Avrupa değerlerini hiçbir zaman unutmadığını" söyledi.

Macron, Merkel'in siyasetten çekilme kararının sağın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde güçlendiği bir döneme rastlamasından ise rahatsızlık duyduğunu, aşırı sağın yükselişinin sadece Almanya'da görülen bir fenomen olmadığını ve sağın Fransa'da da oldukça güçlendiğine dikkat çekti.

"Bu durum beni endişelendirdiği kadar motivasyonumu da arttırıyor" diyen Emmanuel Macron sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşırı sağ yükseliyorsa bunun nedeni diğer siyasi partilerin insanların kaygı ve kızgınlığına çare bulamamasıdır. Demagojinin her türlüsüne demokratik ve inandırıcı karşılık verilebilmelidir."

Polonya: Önemli olan 2021'e kadar kalacak olması

Merkel'in kararına yönelik açıklama yapan bir diğer ülke de Polonya oldu. Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz Angela Merkel'in parti genel başkanlığından çekildikten sonra da 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdürecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Czaputowicz "Bizim açımızdan önemli olan, Angela Merkel'in yasama döneminin sonuna kadar görevde kalacağını açıklamış olmasıdır" dedi. Polonya Dışişleri Bakanı "Merkel'in Avrupa Birliği reformlarında önemli rol oynadığını ve son yıllarda Avrupa Birliği tarihinde önemli bir yer edindiğini" belirtti. Czaputowicz Almanya Başbakanının Avrupa Birliği'ne istikrar kazandırılmasındaki payına da vurgu yaptı.

Angela Merkel Cuma günü Bakanlar Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle hükümetler arası istişarelerde bulunmak üzere Varşova'ya gidecek. Merkel parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını ve 2021 yılındaki genel seçimlere de katılmayacağını açıklamıştı.

DW,afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı kaldırılıyorABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı kaldırılıyor
Özbekistan: Çiftçileri suda bekletip cezalandıran Başbakan Yardımcısı görevden alındıÖzbekistan: Çiftçileri suda bekletip cezalandıran Başbakan Yardımcısı görevden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İlginizi Çekebilir

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

İkonik bina Türk bayrağının renklerine büründü

İkonik bina Türk bayrağının renklerine büründü

Tecavüzcüyü cinsel organından bıçaklayıp... Sonrası korkunç!

Tecavüzcüyü cinsel organından bıçaklayıp... Sonrası korkunç!

Dünyada bir ilk! Eşcinsel çift, aynı çocuğa beraber hamile kaldı!

Dünyada bir ilk! Eşcinsel çift, aynı çocuğa beraber hamile kaldı!

ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı kaldırılıyor

ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı kaldırılıyor

Özbekistan: Çiftçileri suda bekletip cezalandıran Başbakan Yardımcısı görevden alındı

Özbekistan: Çiftçileri suda bekletip cezalandıran Başbakan Yardımcısı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.