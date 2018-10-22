TUNUS (AA) - Tunus ve Fransa Dışişleri Bakanları, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının, Suudi Arabistan tarafından aydınlığa kavuşturulması gerektiği açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Tunus ziyareti kapsamında mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesi olayına değindi.

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi, bir gazetecinin bu tür bir muameleye maruz kalmasının Tunus tarafından kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Cihinavi, ayrıca "Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz ancak bu olayın, Suudi Arabistan'ı hedef almak için kullanılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tunuslu Bakan, Suudi Arabistan'ın konumu göz önüne alınarak, konunun Suudi Arabistan'ı ve güvenliğini hedef alan bir noktaya çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cihinavi, son olarak ülkesinin Kaşıkçı olayına ilişkin gelişmeleri ve soruşturmayı yakından izlediğini vurguladı.