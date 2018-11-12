Fransa ve Türkiye Arasında ‘Kaşıkçı’ Tartışması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa’nın elinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtların olmadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle ters düştü. Erdoğan’ı “siyasi oyun oynamakla” da suçlayan Le Drian’a Ankara’dan yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonu Paris ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetine ilişkin kayıtların Fransa, Almanya ve İngiltere dahil bazı Batı ülkeleriyle paylaşıldığını açıklamıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, Kanada istihbaratının Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarını dinlediğini söylemişti.
Ancak France 2 kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, kendisinin bildiği kadarıyla durumun böyle olmadığını söyledi. “Bunun Erdoğan’ın yalan söylediği anlamına mı geldiğinin” sorusunu Le Drian, “Bu koşullarda oynadığı bir siyasi oyunu var anlamına geliyor” diye yanıtladı.
Le Drian’ın bu sözlerine Ankara’dan hemen yanıt geldi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Fransız AFP haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı için, “Cumhurbaşkanımızı ‘siyasi oyunlar oynamakla’ itham etmesi kabu edilemez. Türkiye’nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır” dedi.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da haftasonu telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a Amerika’nın bu cinayete karışan herkesi sorumlu tutacağını söylemişti.
Suudi Arabistan yönetimi ve veliaht prens Selman’ı eleştiren Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’dan, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İlk başta iddiaları reddeden Suudi yönetimi daha sonra Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldüğünü kabul etmişti. Ancak Kaşıkçı’nın cesedi henüz bulunabilmiş değil. Yetkililer cesedin asitle eritilip yok edildiği iddiaları üzerinde duruyor.
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