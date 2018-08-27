Fransa ve Türkiye’den TL Krizinde ‘Ortak Tavır’ Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile yaptığı görüşmenin ardından, ABD'nin Türkiye'yi hedef alan yaptırım kararlarına karşı, Fransa’nın başından beri önemli bir duruş sergilediğini belirterek, ‘Fransa ve Türkiye olarak ortak hareket etme’ konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Fransız Bakan Le Maire de, "Türkiye'de ekonomik istikrarın sağlanması Fransa’nın, Türkiye’nin, Avrupa’nın, herkesin çıkarınadır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. İlk sözü alan ev sahibi Bakan Bruno Le Maire, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önem verdiklerini ve ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda uzlaştıklarını dile getirdi. Le Maire, "Türkiye'de ekonomik istikrarın sağlanması, Türk şirketleri ve halkı için olduğu kadar, Fransa’nın, Türkiye’nin, Avrupa’nın, yani herkesin çıkarınadır. Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği gibi, Albayrak’a, Fransa'nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiğini söyledim. Fransa, Türkiye ile ticaret yapan ve yapmak isteyen tüm Fransız şirketlerini desteklemeye devam edecek. Bu krizin aşılması için gereken yapısal reformları gerçekleştirmesi için Türk otoritelerini destekleyecektir" diye konuştu.

"Ortak hareket etme kararı aldık" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, ABD'nin Türkiye'yi hedef alan yaptırım kararlarına karşı Fransa ve Türkiye olarak ortak hareket etme konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Albayrak, "Amerika’nın tek taraflı yaklaşımı, küresel finansal sisteme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine darbe vurmakla kalmayacak, bölgesel istikrara vereceği zararla, terörün, mülteci krizinin de beslendiği, kaotik problemlere de katkı sağlayacaktır. İşte bugün burada, hakikaten iki müttefik ülke olarak, bu tabloya ve atılan bu adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık. Fransa, bu sağlıksız yaklaşıma karşı önemli bir duruş ortaya koydu. İlk günden beri Sayın dostum Bruno başta olmak üzere, bölgesel ve küresel ekonomiyi veya Türkiye ekonomisini hedef alan bu yaptırımlar karşısında, tarihsel dostluğumuza yakışır bir duruş sergiledi" dedi. ABD’nin attığı adımların Dolar’ın küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetmesine yol açtığını da savunan Bakan Albayrak, dünyanın bu durum karşısında ortak akıl ve yaklaşımla ilerlemekten başka bir çözüm yolu olmadığını, ülkelerin artık yeni yöntemler ve işbirlikleri hedefiyle faaliyetlere giriştiklerini söyledi. Albayrak, bu süreçte, Türkiye olarak, özellikle Dünya Ticaret Örgütü (WTO) açısından anlaşmalara uymayan ülkelere karşı ortak tavır alma konusunu da ele aldıklarını sözlerine ekledi. Bakan Albayrak, "Bu süreçte bir ülkenin sadece kendi çıkarları doğrultusunda, tek taraflı aldığı bu kararlara karşı birlikte hareket etmenin tüm dünya ülkelerinin çıkarına olacağı çok açıktır" dedi.

Bir sonraki randevu İstanbul’da Albayrak, Fransa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirerek iki ülke arasındaki ticaret hacmini 14 milyar Euro’dan 20 milyara çıkarma hedefini gerçekleştirmek için de birlikte çalışacaklarını açıkladı. Bakan Albayrak, bütün bu dosyaların ele alınması için Bruno Le Maire’i Türkiye’ye çağırdığını ve kendisinin de olumlu yanıt verdiğini, 2019’da İstanbul’da bir araya geleceklerini bildirdi. Le Maire de, Fransa ve Türkiye arasında 1986 yılında imzalanan Vergi Anlaşması’nı yeniden gözden geçireceklerini ve bu vesile ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızlandırılacağını belirterek, bunun için gelecek haftalarda bir heyetin ‘işlemleri hızlandırmak için’ Ankara’ya gideceğini de vurguladı. İran dosyasında ortak pozisyon Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, görüşmede ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan geri çekilmesini de ele aldıklarını, nükleer anlaşmasının iyi bir anlaşma olduğunu ve Fransa'nın da bu anlaşmanın uygulanmasından yana olduğunu vurguladı. Fransız bakan, bütün bu dosyaların ele alınması için 2019 yılında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını da sözlerine ekledi.