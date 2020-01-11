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  4. Fransa ve Ukrayna ’kara kutu’ için anlaştı

Fransa ve Ukrayna ’kara kutu’ için anlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Ukrayna ve Fransa yönetimi, İran’da füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun çözülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yolcu uçağının kara kutusunun incelenmesi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve incelemenin nasıl olması gerektiği konularında anlaşmaya vardığını bildirdi.Zelenskiy, kara kutunun çözülmesi konusundaki yardımlarından dolayı Fransa hükümet için, "Bu trajik zamanlarda sizin yardımınız bizim için çok kıymetli.

Ukrayna ve Fransa yönetimi, İran’da füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun çözülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yolcu uçağının kara kutusunun incelenmesi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve incelemenin nasıl olması gerektiği konularında anlaşmaya vardığını bildirdi.
Zelenskiy, kara kutunun çözülmesi konusundaki yardımlarından dolayı Fransa hükümet için, "Bu trajik zamanlarda sizin yardımınız bizim için çok kıymetli. Soruşturmanın sürdürülmesi konusundaki yardımlarından dolayı Fransa’ya minnettarım" ifadelerini kullandı.
Macron’un ise bu konunun detaylı bir şekilde inceleneceğini ve suçluların cezalandırılması konusunda Zelenskiy’e söz verdiği bildirildi. Öte yandan Macron, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO’nun, konuya yönelik kapsamlı bir soruşturma açtığının da haberini verdi.
Telefon görüşmesinde iki lider ayrıca, 9 Aralık 2019 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın katıldığı Normandiya formatındaki görüşmeye dair konuları da ele alarak iki ülkenin arasındaki diyaloğunun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. İki lider Fransa, Almanya ve Ukrayna’dan oluşan üçlü bir telefon görüşmesi yapma konusunda da anlaştı.
Öte yandan Macron, Zelenskiy’nin daveti üzerine Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelmeyi de kabul etti.

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