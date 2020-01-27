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Fransa Vuhan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Fransa Vuhan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirecek

PARİS (AA) - Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan kentinde bulunan Fransız vatandaşlarını ülkeye uçakla getireceklerini bildirdi.

Buzyn, yaptığı açıklamada, Başbakan Edouard Philippe'in talebi üzerine ve Çinli yetkililerin onayıyla vatandaşların Vuhan'dan hafta içinde ülkeye geleceğini ve 14 gün boyunca belirli bir yerde sağlık ekiplerinin kontrolünde olacağını ifade etti.

Buzyn, 24 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede 3 kişide koronavirüs görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
coronavirüs Fransa

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