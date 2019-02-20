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Fransa Yahudi düşmanlığına karşı ayakta

20.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Yahudi düşmanlığı vakalarının arttığı Fransa’da, ülke çapında antisemitizm karşıtı gösteriler düzenlendi.

Fransa Yahudi düşmanlığına karşı ayakta

En kalabalık eylemin yapıldığı başkent Paris’te protesto yürüyüşüne 20 binden fazla kişi katıldı.Fransa’nın çeşitli kentlerinde onbinlerce kişi, ülkede artan Yahudi düşmanlığını protesto etmek için düzenlenen eylemlere katıldı. 20 binden fazla kişi ile en yoğun katılımın olduğu başkent Paris’teki gösteride eylemciler, üzerlerinde "Nefretin Önemsizleştirilmesine Hayır" ve "Yeter" gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı. 18 siyasi partinin ortak daveti ile gerçekleşen eyleme Fransa kabinesindeki bakanların yarısıyla birlikte Başbakan Edouard Philippe de katıldı. Ülkede antisemitist suçlarda geçtiğimiz yıl yüzde 74 artış yaşandı. Son olarak Fransa’nın Almanya sınırına yakın köylerinden Quatzenheim’daki Yahudi mezarlığında yaklaşık 100 mezar taşı gamalı haç motifleri ile lekelenmiş, geçtiğimiz hafta sonunda da Yahudi filozof Alain Finkielkraut bir Sarı Yelekli eyleminde hakaretlere maruz kalmıştı.

Macron’dan yeni yasa girişimi

Alsas bölgesindeki Quatzenheim’i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Yahudi düşmanlığına karşı yeni yasalar çıkarılacağını belirtmiş, bu ziyaretten dönüşünün ardından da Fransa parlamentosu başkanları ile başkent Paris’teki Yahudi soykırımı anıtına çelenk bırakmıştı. Macron’un selefi olan eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande da Paris’teki antisemitzm karşıtı gösteriye katılan isimlerdendi. Burada açıklamalarda bulunan Hollande, "Antisemitzm bir salgındır ve cumhuriyetimize yönelik bir saldırıdır" dedi. Hollande ayrıca, bu konunun Yahudilerin değil tüm Fransa’nın bir sorunu olduğunu belirtti.

dpa, AFP / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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