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Fransa, yakın tarihinin en güçlü ismine veda ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bugün hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Fransa'nın yakın tarihine yön veren isimlerin başında geliyor - Chirac, siyasi kariyerine il genel meclisi üyesi olarak başladı, Paris belediye başkanlığının ardından 2 dönem cumhurbaşkanı olarak görev yaptı - Merkez sağın en önemli figürlerinden kabul edilen Chirac, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verirken 2003'teki Irak işgaline de karşı çıktı - Chirac'ın 1996'daki Kudüs ziyaretinde Filistin halkıyla yakın temasını engelleyen İsrailli güvenlik güçlerine kameralar karşısında gösterdiği sert tepki de tüm dünyada büyük yankı uyandırdı

PARİS (AA) - Fransa, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesiyle yakın tarihinin en güçlü isimlerinden birine daha veda etti.

Eski cumhurbaşkanları François Mitterand ve Charles de Gaulle ile Fransa'nın yakın dönem siyasetine yön vermiş en önemli cumhurbaşkanları arasında gösterilen Chirac, merkez sağın mühim figürlerinden biri olarak biliniyordu.

Siyasi kariyerine 1965'de Sainte-Fereole'de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, Correze'de milletvekilliği yaptıktan sonra 1977 ve 1995 yılları arasında Paris Belediye Başkanı oldu.

Mitterrand'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 1986-1988'de başbakanlık görevini yürüten Chriac, 1981 ve 1988'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koydu ancak kazanamadı.

Chirac, ilk iki denemesinin aksine 1995'te Jean-Marie Le Pen'e karşı yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminden ikinci turda zaferle çıkmayı başardı.

Ertesi dönem tekrar adaylığını koyan Chirac, bu sefer oyların yüzde 82,2'sini alarak büyük bir zafere imza attı.

Chirac, 2007'de politik yaşamını noktalayarak, cumhurbaşkanlığı görevini Nicolas Sarkozy'ye devretti ve siyaset arenasında çekildi.

- Irak işgaline karşı, Türkiye'nin AB üyeliğine destek çıkmıştı

Chirac'ın siyasi yaşantısında en dikkat çeken kararlarından biri, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 2003'te Irak'ı işgal etme kararına karşı çıkması oldu.

Tüm dünyayı uluslararası hukuka saygı göstermeye çağıran Chirac'ın bu çıkışı başta Fransa'da ve dünyada büyük yankı uyandırdı.

Chirac, 2004'te de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğini açıklamıştı.

- Kudüs gezisi hafızalara kazındı

Chirac'ın, dönemin başbakanı İzak Rabin suikaste uğradıktan bir yıl sonra 1996 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ziyaret de kariyerine damga vuran olaylar arasında yer aldı.

Kudüs'ü ziyareti sırasında Chirac, Filistin halkıyla yakın temas kurmasını engelleyen, etrafında adeta etten duvar ören İsrailli güvenlik güçlerine çok sert tepki göstermişti.

Chirac, Filistin halkını ve gazetecileri iterek kendisinden uzaklaştırmaya çalışan İsrailli güvenlik güçlerine "Yeter artık! Ne yapmamı istiyorsunuz? Ziyaretimi yarıda kesip Fransa'ya mı döneyim" ifadeleriyle bağırmıştı.

Kameralar karşısında yaşanan ve aradan 23 yıl geçmesine rağmen hala unutulmayan bu olay karşısında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransız liderden özür dilemek zorunda kalmıştı.

- Yolsuzluk suçundan mahkumiyet

Chirac, 1977 ve 1995 yılları arasında Paris Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, kendi partisinin üyelerine çalışmadan belediye bütçesinden maaş ödettiği gerekçesiyle suçlandı.

Paris Mahkemesi, 2011 sonunda Chirac'ı yolsuzluk suçundan iki yıl tecilli hapis cezasına mahkum etti.

Dava, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ilk kez bir cumhurbaşkanının yargılanması açısından tarihe geçmişti.

Küçük bir kasabada il genel meclisi üyeliğiyle başladığı politik mücadelesini cumhurbaşkanlığı koltuğuna 2 kez oturduktan sonra noktalayan Chirac, kariyeriyle ilgili bir soruya "Şaşırtıcı görünebilir ancak bir gün devletin en tepesine geleceğim hırsıyla büyümedim." yanıtını vermişti.

86 yaşında Paris'te hayata gözlerini yuman Chirac, çarpıcı stili ve esprili kişiliğiyle de Fransızların hafızasında "unutulmaz bir devlet adamı" olarak yaşamaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
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