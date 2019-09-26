Fransa, yakın tarihinin en güçlü ismine veda ediyor

PARİS (AA) - Fransa, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesiyle yakın tarihinin en güçlü isimlerinden birine daha veda etti.

Eski cumhurbaşkanları François Mitterand ve Charles de Gaulle ile Fransa'nın yakın dönem siyasetine yön vermiş en önemli cumhurbaşkanları arasında gösterilen Chirac, merkez sağın mühim figürlerinden biri olarak biliniyordu.

Siyasi kariyerine 1965'de Sainte-Fereole'de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, Correze'de milletvekilliği yaptıktan sonra 1977 ve 1995 yılları arasında Paris Belediye Başkanı oldu.

Mitterrand'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 1986-1988'de başbakanlık görevini yürüten Chriac, 1981 ve 1988'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koydu ancak kazanamadı.

Chirac, ilk iki denemesinin aksine 1995'te Jean-Marie Le Pen'e karşı yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminden ikinci turda zaferle çıkmayı başardı.

Ertesi dönem tekrar adaylığını koyan Chirac, bu sefer oyların yüzde 82,2'sini alarak büyük bir zafere imza attı.

Chirac, 2007'de politik yaşamını noktalayarak, cumhurbaşkanlığı görevini Nicolas Sarkozy'ye devretti ve siyaset arenasında çekildi.