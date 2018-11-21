Yasaya göre seçim dönemlerinde "yalan haber" yayınlayan kuruluşlar geçici olarak kapatılabilecek.İnternette yayınlanan yalan haberlerin engellenmesini öngören ve tartışmalara yol açan iki yasa tasarısı Fransa Ulusal Meclisinde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "yalan haberlerle mücadele" paketi seçim kampanyası sırasında spekülatif ve yalan haberlerin yayılmasının önlenmesini amaçlıyor.

Yasaya göre siyasi partiler veya adaylar, genel seçimlerin üç ay öncesinden itibaren gerçek dışı haberler hakkında mahkeme kanalıyla hızlandırılmış işlem başlatabilecekler. Almanya'daki gibi Fransa'da da Facebook ve Twitter gibi sosyal medya organları yalan haberlerin en kısa zamanda silinmesinden sorumlu olacak ve ücret karşılığında yayımladıkları haberlere daha fazla şeffaflık kazandıracaklar.

Macron Fransız demokrasisini yalan haberlerden koruyacaklarını duyurmuş, RT ve Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarını ABD'de olduğu gibi Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimini de etkilemek amacıyla yanlış bilgi yaymakla suçlamıştı.