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Fransa, Yemen’de Fransız silahlarının kullanıldığı iddiasını yalanladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa yapımı silahların Yemen’deki iç savaşta kullanıldığı iddialarını yalandı.Fransa’nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne sattığı silahların Yemen’deki iç savaşta kullanıldığına ilişkin iddialara yanıt geldi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa yapımı silahların Yemen’deki iç savaşta kullanıldığı iddialarını yalandı.
Fransa’nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne sattığı silahların Yemen’deki iç savaşta kullanıldığına ilişkin iddialara yanıt geldi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, “Bildiğim kadarıyla Fransız silahları Yemen’deki hiçbir çatışmada kullanılmıyor. Fransız silahlarının Yemen’deki sivillerin ölümüyle bağlantılı olduğuna inanmama neden olacak elimde hiçbir kanıt yok” dedi.
Geçtiğimiz hafta Disclose internet sitesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılan tanklar ve lazer güdümlü füze sistemleri de dahil olmak üzere Fransız silahlarının Yemen’de kullanıldığı ileri sürülmüştü. Disclose, Fransa askeri istihbarat servisine ait gizli bir rapora dayandırdığı haberde, Fransa yapımı silahların Yemen’de savaş suçu işlemek için kullanılmış olabileceğini belirtmişti. Söz konusu bilgilerin yer aldığı raporun 3 Ekim 2018’de cumhurbaşkanlığında düzenlenen gizli bir savunma konseyi toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a verildiği ifade edilmişti. İnternet sitesinde yer alan haberde, rapora göre Yemen’deki yüz binlerce sivilin bu silahların tehdidi altında yaşadığı belirtilmiş, ayrıca Fransa hükümetinin bu riskin farkında olduğu öne sürülmüştü.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, 2015 yılından bu yana Yemen’deki Husilere karşı savaşıyor.

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