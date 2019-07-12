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Fransa yeni nükleer denizaltısının açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:53 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 milyar Euro değerindeki Fransa’nın yeni “Barracuda” sınıfı nükleer denizaltısının açılışını yaptı.Fransa Donanmasını ileriye taşıyacak yeni nükleer denizaltının açılışı yapıldı.

Fransa yeni nükleer denizaltısının açılışını yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 milyar Euro değerindeki Fransa’nın yeni “Barracuda” sınıfı nükleer denizaltısının açılışını yaptı.

Fransa Donanmasını ileriye taşıyacak yeni nükleer denizaltının açılışı yapıldı. “Suffren” isimli “Barracuda” sınıfı nükleer denizaltının açılışına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açılış konuşmasında, “Onlar sadece burada inşa ettiğiniz denizaltılar değil. Burada inşa ettiğiniz şey aslında Fransa’nın özgürlüğüdür. Burada bizim hakimiyetimizi inşa ediyorsunuz” dedi.

Cherbourg’daki kuru havuzda sunulan, Suffren’ın inşası ve geliştirilmesi programına 9 milyar Euro harcanmıştı. 5 bin ton ağırlığında 6 denizaltı siparişi veren Fransa hükumeti, eski denizaltılarını hurdaya çıkarmayı hedefliyor.

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