Fransa Yeniden “Macron” Dedi

Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Emmanuel Macron oldu. Macron, rakibi aşırı sağcı lider Marine Le Pen’i açık ara geride bırakarak 5 yıl için daha cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Macron ilk belirlemelere göre oyların yüzde 58,2’sini alarak, Beşinci Cumhuriyet’in 8’inci cumhurbaşkanı oldu. Le Pen ise yüzde 41,8 oyda kaldı.

Fransa’da ilk turu 10 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 48,7 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahipti.

Seçimlerde, ilk turda yüzde 27,8 oy alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, yüzde 23,1 oy alarak 12 aday arasından ikinci tura yükselmeyi başaran Marine Le Pen yarıştı.

İçişleri bakanlığı, seçimlerin ülke genelinde olaysız geçtiğini belirterek, gün ortasında katılım oranını yüzde 26,4 olarak açıkladı. Öğleden sonra saat 17.00 itibariyle de bu rakamın 63,2 olduğunu belirtti.

Oy kullanma işlemi büyük kentlerde saat 20.00’ye kadar, diğer yerleşim birimlerinde de 19.00’a kadar devam etti.

Sandıklar kapandığında, katılım rakamı yüzde 72 oranında gerçekleşti. Buna göre, sandığa katılımda tarihi bir gerileme yaşandı. Bu oran 2017 seçimlerinin ikinci turunda yüzde 74,6, 2012 seçimlerinde de yüzde 80,4 olrak gerçekleşmişti.

“Ne Macron, ne Le Pen” diyerek sandığı protesto eden seçmen sayısının artması nedeniyle, katılım düşüklüğü rekor yaptı ve seçmenin yüzde 28’i, yani yaklaşık 14 milyonu sandığa gitmedi.

Macron bu zaferle Fransa'da ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilen az sayıdaki isimler arasına katılıyor.

Macron'u hemen tebrik ettiler

Macron’u ilk kutlayanlar arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hollanda Başbakanı Rutte de vardı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de birleşik Avrupa’nın Fransa seçiminin en büyük galibi olduğunu söyledi.

Le Pen: “Mücadeleye devam”

Seçimi kaybettiğini kabul eden Marine Le Pen, Macron’a karşı Haziran ayındaki parlamento seçimlerinde siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

