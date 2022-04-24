HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa Yeniden “Macron” Dedi

Fransa Yeniden “Macron” Dedi

24.04.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Emmanuel Macron oldu. Macron, rakibi aşırı sağcı lider Marine Le Pen’i açık ara geride bırakarak 5 yıl için daha cumhurbaşkanı seçildi

Fransa Yeniden “Macron” Dedi

Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Emmanuel Macron oldu. Macron, rakibi aşırı sağcı lider Marine Le Pen’i açık ara geride bırakarak 5 yıl için daha cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Macron ilk belirlemelere göre oyların yüzde 58,2’sini alarak, Beşinci Cumhuriyet’in 8’inci cumhurbaşkanı oldu. Le Pen ise yüzde 41,8 oyda kaldı.

Fransa’da ilk turu 10 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 48,7 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahipti.

Seçimlerde, ilk turda yüzde 27,8 oy alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, yüzde 23,1 oy alarak 12 aday arasından ikinci tura yükselmeyi başaran Marine Le Pen yarıştı.

İçişleri bakanlığı, seçimlerin ülke genelinde olaysız geçtiğini belirterek, gün ortasında katılım oranını yüzde 26,4 olarak açıkladı. Öğleden sonra saat 17.00 itibariyle de bu rakamın 63,2 olduğunu belirtti.

Oy kullanma işlemi büyük kentlerde saat 20.00’ye kadar, diğer yerleşim birimlerinde de 19.00’a kadar devam etti.

Sandıklar kapandığında, katılım rakamı yüzde 72 oranında gerçekleşti. Buna göre, sandığa katılımda tarihi bir gerileme yaşandı. Bu oran 2017 seçimlerinin ikinci turunda yüzde 74,6, 2012 seçimlerinde de yüzde 80,4 olrak gerçekleşmişti.

“Ne Macron, ne Le Pen” diyerek sandığı protesto eden seçmen sayısının artması nedeniyle, katılım düşüklüğü rekor yaptı ve seçmenin yüzde 28’i, yani yaklaşık 14 milyonu sandığa gitmedi.

Macron bu zaferle Fransa'da ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilen az sayıdaki isimler arasına katılıyor.

Macron'u hemen tebrik ettiler

Macron’u ilk kutlayanlar arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hollanda Başbakanı Rutte de vardı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de birleşik Avrupa’nın Fransa seçiminin en büyük galibi olduğunu söyledi.

Le Pen: “Mücadeleye devam”

Seçimi kaybettiğini kabul eden Marine Le Pen, Macron’a karşı Haziran ayındaki parlamento seçimlerinde siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mariupol'deki Azovstal fabrikasına sığınan sivillerin çaresiz bekleyişi sürüyor! Görüntüler paylaşıldıMariupol'deki Azovstal fabrikasına sığınan sivillerin çaresiz bekleyişi sürüyor! Görüntüler paylaşıldı
Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklamaErbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama
Skandal 'Türkiye' provokasyonu!Skandal 'Türkiye' provokasyonu!
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Fransa'da seçim çıkış anketlerine göre kazanan Macron

Fransa'da seçim çıkış anketlerine göre kazanan Macron

Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

Babasının cenazesine gelemedi! Görüşmediği karısı ve oğlu oradaydı

Babasının cenazesine gelemedi! Görüşmediği karısı ve oğlu oradaydı

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

İlginizi Çekebilir

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.