Fransa Yerel Seçimlerinde Yeşil Dalga

Fransa’da Corona virüsü gölgesinde yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda seçimlere katılım oranında rekor düşüş yaşandı. Seçimlerde Yeşiller oylarını önemli oranda arttırarak, Lille, Bordeaux, Strasbourg ve Lyon gibi büyük kentleri almayı başardı. Yeşiller ile ortak liste belirleyen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise yüzde 50,2 oyla yeniden seçildi.

İlk turu Mart ayında yapılan ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ikinci turu 3 aydır ertelenen yerel seçimler için ülke genelinde 4 bin 842 merkezde sandık kuruldu. Ancak, seçmenin yüzde 60’ı sandığa gitmeyerek 5’inci Cumhuriyet tarihinin en düşük katılım oranına imza attı.

Harris Interactive anket firması tarafından belirlenen ilk rakamlara göre, seçime katılım 39,5 oranında oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, düşük katılım sayısından dolayı üzüntü duyduğunu ve “bunun ülke demokrasisi için kötü bir haber” olduğunu söyledi.

Paris, Saint-Denis, Le Havre, Lille, Strasbourg, Besançon, Lyon, Marseille, Montpellier, Perpignan, Toulouse ve Bordeaux kentlerinde yarış kıran kırana geçti. Bazı kentlerde iki aday arasında gidip gelen sonuçları belirleyebilmek için oy sayma işlemi geç saatlere kadar devam etti.