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Fransa Yerel Seçimlerinde Yeşil Dalga

28.06.2020 23:13 | Son Güncelleme

Fransa’da Corona virüsü gölgesinde yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda seçimlere katılım oranında rekor düşüş yaşandı. Seçimlerde Yeşiller oylarını önemli oranda arttırarak, Lille, Bordeaux, Strasbourg ve Lyon gibi büyük kentleri almayı başardı

Fransa Yerel Seçimlerinde Yeşil Dalga

Fransa’da Corona virüsü gölgesinde yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda seçimlere katılım oranında rekor düşüş yaşandı. Seçimlerde Yeşiller oylarını önemli oranda arttırarak, Lille, Bordeaux, Strasbourg ve Lyon gibi büyük kentleri almayı başardı. Yeşiller ile ortak liste belirleyen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise yüzde 50,2 oyla yeniden seçildi.

İlk turu Mart ayında yapılan ancak Corona virüsü salgını nedeniyle ikinci turu 3 aydır ertelenen yerel seçimler için ülke genelinde 4 bin 842 merkezde sandık kuruldu. Ancak, seçmenin yüzde 60’ı sandığa gitmeyerek 5’inci Cumhuriyet tarihinin en düşük katılım oranına imza attı.

Harris Interactive anket firması tarafından belirlenen ilk rakamlara göre, seçime katılım 39,5 oranında oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, düşük katılım sayısından dolayı üzüntü duyduğunu ve “bunun ülke demokrasisi için kötü bir haber” olduğunu söyledi.

Paris, Saint-Denis, Le Havre, Lille, Strasbourg, Besançon, Lyon, Marseille, Montpellier, Perpignan, Toulouse ve Bordeaux kentlerinde yarış kıran kırana geçti. Bazı kentlerde iki aday arasında gidip gelen sonuçları belirleyebilmek için oy sayma işlemi geç saatlere kadar devam etti.

Paris’i Anne Hidalgo yeniden kazandı

Seçmenin yalnızca yüzde 23,9’unun sandığa gittiği Paris’te zafer mevcut Belediye Başkanı sosyalist politikacı Anne Hidalgo’nun oldu.

Başkent Paris’te ilk tur seçimlerde Belediye Başkanı sosyalist aday Anne Hidalgo, ilk turda gereken yüzde 50 oyu alamayınca, ikinci turda, aralarında iktidar partisi Cumhuriyete Yürüyüş’ün adayı Agnes Buzyn ve ana muhalefet Cumhuriyetçiler’in (LR) adayı Rachida Dati’nin de bulunduğu 4 adaya karşı yarıştı.

İkinci tura Yeşiller’in desteğini alarak güçlü giren Hidalgo, ilk sayımlara göre yüzde 50,2 oy oranı ile Paris’te seçimleri kazandı.

Başbakan Philippe seçildi

Seçim bölgesi Le Havre kentinden Belediye Başkanı olan Edouard Philippe, yüzde 58,8 oy oranıyla yeniden seçildi. Macron, Başbakan Philippe’i telefonla arayarak kutladı. Yeşiller’in büyük ilerleme gösterdiği seçimlerin hemen ardından Macron, Pazartesi sabahı Elysee Sarayı’nda Çevre Konvansiyonu toplantısından çıkan sonuçları tartışacak.

En büyük kazanan Yeşiller

Sosyalist Parti eski lideri Martine Aubry, ilk belirlemelere göre, yalnızca 1 puanlık bir farkla, Lille belediye başkanlığını Yeşiller’in adayı Stephane Bally’ye kaptırdı. Ancak ilerleyen saatlerde her iki adayın da aynı oy oranına sahip olduğu bildirildi. Her iki adayın da kazandığını ilan ettiği Lille kentinde detaylı sayımlar devam ediyor.

Lyon’da ise yine yılların belediye başkanı, Philippe hükümetinde içişleri bakanlığı yapan Gerard Colomb’un desteklediği merkez sağ kaybetti. Lyon kentini Yeşiller’in adayı George Doucet yüzde 50,8 oyla kazandı.

Yıllardır sağın kalesi olan Marsilya kentini de, solun da desteklediği Yeşiller’in adayı Michele Rubirola kazandı. Yine ilk sayımlara göre, Strasbourg ve Bordeaux kentlerini de Yeşiller Partisi adayları aldı.

Yeşiller’in Cumhurbaşkanı adayı ve Avrupa milletvekili Yannick Jadot, “Franda’da büyük iller de dahil pek çok ilde Yeşiller’in zafer elde etmesiyle iligili “Yerel hayatta da daha somut çevreci politikaların hayata geçirilmesi isteğidir. Artık kentlerimizde çevreci programların uygulanacağı yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

Lille kentinde büyük çekişme

Yeşiller ve sosyalistlerin yarıştığı Lille kentinde ise yarış son dakikaya kadar başa baş gitti. Sosyalist Parti eski lideri ve dördüncü kez Lille Belediye Başkanlığı’na aday olan Martine Aubry’nin, ilk sayımlarda seçimleri, yalnızca 1 puanlık bir farkla kaybettiği, yarışı Yeşiller’in adayı Stephane Bally’ye kaptırdığı açıklandı. Ancak ilerleyen saatlerde her iki adayın da yüzde 39,6 ile aynı oy oranına sahip olduğu bildirildi. Geç saatlere kadar devam eden sayımların ardından Aubry, “yalnızca 227 oy farkı ile” dördüncü kez Lille Belediye Başkanlığını kazandı.

Aşırı sağda az ilerleme

Seçimlerde aşırı sağ Ulusal Bütünleşme (RN) Partisi büyük kentlerden Perpignan’da zafer elde etti. RN’in adayı Louis Alliot, Perpignan kentini yüzde 53,1 oyla kazanarak, partisi adına en yüksek nüfuslu kenti kazanan aday oldu. RN lideri Marien Le Pen, seçmenin sandıktan uzaklaştığını ve bunun ne anlama geldiğinin iyi analiz edilmesi gerektiğini dile getirdi. Le Pen, RN’in artık büyük kentlerde de kazanmaya başladığını vurguladı.

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