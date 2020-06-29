Fransa yerel seçimlerinden Yeşiller yeni mevziler kazanarak çıktı

İkinci turun bundan bir hafta sonra yapılması gerekiyordu ama sağlık kaygıları nedeniyle Haziran'ın son haftasına bırakılmıştı.

Seçimde katılım düşük oldu ve Pazar günü seçmenin sadece yüzde 40 kadarı sandığa gitti.

Koronavirüs tehdidi altında yapılan seçimlerde sıkı sağlık kuralları uygulandı ve seçmenlerden maske takmaları istendi.

Macron'un kurucusu olduğu merkezci Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hiçbir büyük şehirin yönetimini kazanamadı.

Lyon, Strasbourg, Bordeaux ve Besançon belediyelerini hep Yeşil adaylar alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zor bir gece yaşadı.

Birinci turda güçlü destek sahibi olduğunu belli eden Yeşil adaylar veya Yeşillerin desteklediği adaylar, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux ve Nancy de dahil bir dizi büyük ve önemli şehirde seçimi kazandılar ya da oy sayımının sürdüğü yerlerde kazanmaya en yakın aday durumundalar.

Seçim sonuçlarını merkez-sağ Le Figaro gazetesi "Fransa'nın siyasi coğrafyası tamamen alt üst oldu" diye yorumlarken merkez-sol Le Monde Yeşil Parti'nin artık Cumhurbaşkanı Macron'a muhalif cephenin önemli bir unsuru haline geldiğini yazdı.

Paris'in ilk kadın belediye başkanı olarak 2014 yılından bu yana görevi sürdüren Sosyalist ve çeveci politikacı Anne Hidalgo açık farkla bir kez daha kazandı. Bir başka önde gelen Sosyalist isim Martine Aubry ise Lille belediye başkanlığını az bir farkla almayı başardı.

Yerel seçimin bir başka sonucu da Fransa'nın en büyük 10 şehrinin yarısını kadın adayların alıyor oluşu. Fransa için bu bir rekor olacak.

Macron açısından ise sevindirici sonuç azdı. Bunlardan biri Macron'un popüler başbakanı Edouard Philippe'in kuzey batıdaki liman kenti Le Havre'ın belediye başkanlığını alması oldu.