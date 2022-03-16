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Fransa'yı bekleyen savaş tehlikesi! Ordunun zayıflığını itiraf etti

16.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa odaklanmış durumda. Rusya'ya kanlı Ukrayna işgali nedeniyle cephe alan Batı ülkeleri, olası bir 'üçüncü dünya savaşı' tehlikesi nedeniyle savaşa askeri anlamda katılmaktan çekinse de kendi ordularının yeterliklerini sorgulamaya başladı. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Fransa'yı bir savaşa girmesi durumunda kötü sonuçlar bekliyor.

Fransa'yı bekleyen savaş tehlikesi! Ordunun zayıflığını itiraf etti

Batı dünyası mevcut durumda Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurmak için savaşa girmeyi planlamıyor. Ancak Rusya'nın tehlike oluşturduğu konusunda görüş birliği hakim ve bu nedenle alarma geçmiş durumda. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Fransa'nın ordusunun zayıflığı ortaya çıktı. Ordu bir savaş durumunda ancak 3-4 gün dayanabilir çünkü yeterli mühimmata sahip değil. Açıklama Fransa'dan geldi...

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Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFİ radyosunda, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.
Cambon, böyle bir durumda, askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti.

"KENDİMİZİ AYNI DURUMDA BULMAK İSTEMEYİZ"

Ülkesinin askeri mühimmatının halihazırda Sahraaltı bölgesinde bulunan Barkhane askeri birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi.

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Christian Cambon, "çatışma kapımıza ulaşırsa, kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz" diyerek, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı.

RUSYA VE UKRAYNA ORDULARI

Öte yandan devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tarafların ordularının kapasiteleri de dikkat çekiyor.

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna’ya karşı üstünlüğe sahip.

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Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna’ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna’ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Fransa
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