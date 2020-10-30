Fransa’yı kana bulayan saldırgan Tunuslu mülteci çıktı!

Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi’nde dün yaşanan bıçaklı saldırı dehşetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. İkisi kadın olmak üzere üç kişiyi katleden saldırganın kimliği belli oldu.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre saldırgan 21 yaşındaki Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi. Aioussaoi’nin göçmen teknesiyle ülkesinden ayrıldığı ve 20 Eylül’de İtalya’nın Lampedusa Adası’na ulaşarak ilk kez Avrupa’ya adım attığı öğrenildi. Saldırganın perşembe sabahı Bari üzerinden trenle Nice kentine geldiği belirtildi.

KURAN, TELEFON VE BIÇAK ÇIKTI

Polisin 14 el ateş ederek etkisiz hale getirdiği Aioussaoi’nin hastanede tedavisi sürerken, durumunun kritik olduğu açıklandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı Jean-Francois Ricard da önemli bilgiler verdi.

Ricard, “Saldırganın üzerinde bir Kuran, iki tane telefon ve saldırıda kullanılan bıçak bulundu. Ayrıca saldırganın bıraktığı bir çanta da ele geçirildi. Çantanın yanında saldırıda kullanılmayan iki bıçak daha tespit edildi” dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oluyor. Aioussaoi’nin kurbanları arasında 55 yaşındaki kilise görevlisi Vincent Loques ile 44 yaşındaki Simone Barreto Silva bulunuyor. Saldırıda ölen diğer kişinin 60 yaşında bir kadın olduğu ifade ediliyor.