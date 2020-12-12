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Fransa yine karıştı: Çok sayıda gözaltı var

12.12.2020 21:57 | Son Güncelleme:
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Fransa yine karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Fransa’nın başkenti Paris’te Küresel Güvenlik Yasası’na karşı protestolar devam ederken, çıkan olaylarda 50 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da Küresel Güvenlik Yasası’na karşı protestolar devam ediyor. Hükümetin, geçtiğimiz haftalarda protestolar nedeni ile geri adım atmış ve yasa tasarısının 24. maddesinin geri çekilerek yeniden yazılacağını duyurmuştu. Hükümetin 24. maddeyi geri çekmesini yeterli bulmayan binlerce kişi yeniden başkent Paris’te sokaklara döküldü. Geçtiğimiz haftalarda çıkan olayların ardından güvenlik güçleri protestolar için geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, göstericilerin yürüyüşü sırasında mağazalara zarar verilmemesi için etten duvar ördü.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göstericiler, ellerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Jean Castex ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Kıran, döken, yakan arıyorsanız bunlar” yazılı pankart taşıdı. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen bazı göstericiler bir motoru ateşe verirken, çıkan olaylarda bazı bankamatiklere zarar gördü.

Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 50 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Öte yandan Fransa’da geçtiğimiz hafta çıkan güvenlik yasası protestolarında 67 polis yaralanmış, 95 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

(İHA)

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